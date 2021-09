Bari-Paganese dove vederla: Rai, Sky o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Bari e Paganese a confronto nel 5° turno del girone C di Serie C: tutto sul match, dalle formazioni alla diretta tv e streaming.

​Da una parte l'obiettivo del ritorno in B, dall'altra quello di una salvezza tranquilla con prospettive, chissà, di raggiungere un posto nei playoff: Bari e Paganese si sfidano nella quinta giornata del girone C di Serie C.

Pugliesi primi in classifica in coabitazione con i corregionali del Monopoli: dopo il pari all'esordio sul campo del Potenza, sono arrivate tre vittorie consecutive che hanno proiettato la squadra di Mignani a guardare tutti dall'alto verso il basso.

Avvio col botto per i campani, reduci dal cambio d'allenatore col ritorno di Gianluca Grassadonia in panchina: al pirotecnico 4-4 con l'ACR Messina sono seguiti un ko a Latina e i prestigiosi successi contro Catania e Taranto, entrambi di misura tra le mura amiche.

L'ultimo confronto disputato al 'San Nicola' ha sorriso al Bari, vittorioso per 2-0 lo scorso 27 marzo.

In questa pagina troverete tutte le informazioni per rimanere aggiornati su Bari-Paganese: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

Bari-Paganese si giocherà domenica 26 settembre 2021 allo stadio 'San Nicola' di Bari. Calcio d'inizio alle ore 14:30.

La sfida tra Bari e Paganese sarà visibile sulle smart tv compatibili tramite l'applicazione di Eleven Sports: bisognerà scegliere una delle due tipologie di abbonamento (mensile o stagionale) per poter accedere al catalogo degli eventi e selezionare quello desiderato.

Sarà possibile seguire Bari-Paganese in diretta streaming su Eleven Sports: collegandosi da browser al sito ufficiale dal proprio pc oppure utilizzando l'applicazione (disponibile per sistemi iOS e Android) su smartphone e tablet.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Terranova, Di Cesare, Ricci; Maita, Di Gennaro, D'Errico; Botta; Antenucci, Simeri. All. Mignani

PAGANESE (4-3-3): Baiocco; Scanagatta, Schiavi, Murolo, Manarelli; Zanini, Tissone, Cretella; Firenze, Castaldo, Iannone. All. Grassadonia