Bari-Monterosi dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bari sfida in casa il Monterosi nella 2ª giornata del Girone C della Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BARI-MONTEROSI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bari-Monterosi

Bari-Monterosi Data: 5 settembre 2021

5 settembre 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports

Il Bari di Michele Magnani sfida il Monterosi di David D'Antoni nella 2ª giornata del Girone C di Serie C. Entrambe le squadre hanno pareggiato nel loro esordio nel torneo: 1-1 per i pugliesi fuoricasa contro il Potenza, 0-0 in casa per i laziali contro il Foggia.

Le due formazioni non si sono mai affrontate prima d'ora in competizioni ufficiali. I Galletti del presidente Aurelio De Laurentiis, che puntano alla promozione in Serie B, si sono rinforzati notevolmente negli ultimi giorni del calciomercato estivo, con gli acquisti di Terranova e Ricci in difesa, di Mallamo a centrocampo e di Paponi in attacco.

Diverse anche le operazioni effettuate dalla formazione laziale, neopromossa in Serie C: su tutte gli acquisti del difensore centrale Mbende, degli attaccanti Polidori e Costantino e del centrocampista centrale Di Paolantonio.

In questa pagina tutte le informazioni su Bari-Monterosi: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BARI-MONTEROSI

Bari-Monterosi si disputerà il pomeriggio di domenica 5 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio San Nicola di Bari. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Simone Galipò di Firenze, è in programma alle ore 17.30.

La gara Bari-Monterosi sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma web Eleven Sports, visibile, tramite l'applicazione dedicata, anche sulle moderne smart tv.

Chi lo preferisse, attraverso Eleven Sports potrà seguire Bari-Monterosi in diretta streaming sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet o sul proprio pc o notebook. Per farlo occorre collegarsi con il sito ufficiale del servizio o scaricare la app per sistemi iOS e Android. In ambedue i casi occorrerà fare il log-in e successivamente cliccare sul link della gara.

Mignani dovrebbe confermare a livello tattico il 4-3-1-2. Davanti al portiere Frattali, in difesa a destra agirà Belli, a sinistra dovrebbe trovare posto il nuovo acquisto Ricci. Al centro subito in campo anche un altro innesto del calciomercato, Terranova, che affiancherà capitan Di Cesare. A centrocampo è invece possibile la conferma di Bianco in cabina di regia e di Maita e D'Errico (in vantaggio su Mallamo) come mezzali. In attacco tandem offensivo composto da Antenucci e Paponi, anche lui appena arrivato in forza ai Galletti e preferito a Simeri.

D'Antoni potrebbe puntare sul 3-5-2. Davanti coppia d'attacco composta da Ferri Marini e Caon. In mediana Parlato si candida a ricoprire il ruolo di playmaker, con Franchini e Buono mezzali. Adamo e Tonetto presidieranno le due corsie laterali. Fra i pali agirà Marcianò, mentre Rocchi, Borri e Piroli (favorito su Mbende) dovrebbero formare la linea difensiva a tre. I nuovi acquisti Di Paolantonio, Polidori e Costantino potrebbero partire inizialmente dalla panchina.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Terranova, Di Cesare, Ricci; Maita, Bianco, D'Errico; Scavone; Antenucci, Paponi.

MONTEROSI (3-5-2): Marcianò; Rocchi, Borri, Piroli; Adamo, Franchini, Parlato, Buono, Tonetto; Ferri Marini, Caon.