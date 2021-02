Bari-Monopoli dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bari sfida il Monopoli nel derby della 25ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BARI-MONOPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bari-Monopoli

Bari-Monopoli Data: 17 febbraio 2021

17 febbraio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Primafila (numero 254 del satellite), Eleven Sports

Sky Primafila (numero 254 del satellite), Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

Il Bari di Massimo Carrera, subentrato sulla panchina dei pugliesi al posto di Gaetano Auteri, sfida in casa il Monopoli di Giuseppe Scienza nella 25ª giornata infrasettimanale del Girone C di Serie C.

I Galletti sono scivolati al 3° posto in classifica con 42 punti, frutto di 12 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, il Gabbiano è attualmente 14° a quota 24 punti, con un cammino di 6 successi, 6 pareggi e 10 k.o.

Tutti e 3 i precedenti derby disputati fra le due formazioni in gare ufficiali sono terminati con un risultato di parità. I biancorossi sono reduci da una vittoria, 2 sconfitte e un pareggio in campionato, e attraversano un periodo difficile della loro stagione, i biancoverdi invece hanno collezionato 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio nei precedenti 4 match.

Il bomber del Bari, Mirco Antenucci, è il capocannoniere del campionato con 12 reti realizzate, dall'altra parte spiccano le 6 reti di Ernesto Starita, il miglior marcatore dei suoi. In questa pagina tutte le informazioni su Bari-Monopoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BARI-MONOPOLI

Bari-Monopoli si disputerà la sera di mercoledì 17 febbraio 2021 nel palcoscenico dello Stadio San Nicola di Bari. Il fischio d'inizio del derby pugliese è in programma alle ore 20.45.

Il derby pugliese Bari-Monopoli sarà trasmesso in diretta tv in modalità pay per view sul canale Sky Primafila (numero 254 del satellite).

La partita potrà essere vista anche su Eleven Sports, attraverso l'applicazione dedicata, scaricabile sulle moderne smart tv. Per poter usufruire del servizio sarà necessario sottoscrivere precedentemente un abbonamento.

Mediante la piattaforma Eleven Sports, sarà possibile vedere Bari-Monopoli in diretta streaming anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale del servizio o scaricando la app per sistemi iOS e Android.

In entrambe le ipotesi occorrerà fare il log-in e successivamente cliccare sul link della gara.

Carrera, al debutto sulla panchina del Bari, dopo il turno di riposo osservato dai Galetti nell'ultima giornata, potrebbe inizialmente affidarsi al 3-4-3 del suo predecessore Auteri. Certo in attacco il rientro del bomber Antenucci, con Marras e D'Ursi che dovrebbero agire da esterni alti nel tridente. Bagarre invece a centrocampo: De Risio e Maita appaiono in vantaggio su Bianco e Lollo. Difficile il recupero a sinistra di Rolando, con Semenzato favorito su Sarzi Puttini per presidiare l'out mancino, mentre a destra agirà Matteo Ciofani. In difesa l'ex difensore della Juventus proverà a recuperare capitan Di Cesare nella linea a tre con Sabbione e Minelli. Se non dovesse farcela spazio a Perrotta o Celiento. In porta agirà Frattali.

Scienza punterà sul 3-5-2. Starita e Bunino formeranno il tandem d'attacco. Sulle due fasce ci saranno Zambataro a destra e Guiebre a sinistra. Vassallo sarà il playmaker, con Piccinni (favorito su Iuliano) e Paolucci mezzali ai suoi lati. Dietro, davanti al portiere Satalino, Riggio, Bizzotto e Nicoletti si candidano a formare la difesa a tre.

BARI (3-4-3): Frattali; Sabbione, Minelli, Di Cesare; M. Ciofani, De Risio, Maita, Semenzato; Marras, Antenucci, D'Ursi.

MONOPOLI (3-5-2): Satalino; Riggio, Bizzotto, Nicoletti; Zambataro, Piccinni, Vassallo, Paolucci, Guiebre; Starita, Bunino.