Bari-Monopoli dove vederla: Rai, Sky o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Nella settima giornata del Girone C di Serie C derby tra Bari e Monopoli: tutto sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle formazioni.

BARI-MONOPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bari-Monopoli

Bari-Monopoli Data: 3 ottobre 2021

3 ottobre 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Eleven Sports, Sky Sport (253 Satellite, 484 Digitale terrestre)

Eleven Sports, Sky Sport (253 Satellite, 484 Digitale terrestre) Streaming: Eleven Sports,

Sarà un derby d'alta quota, quelllo tra Bari e Monopoli. Una sfida che si preannuncia davvero elettrizzante. Il Bari, reduce dalla vittoria contro il Messina, ha 14 punti, frutto di 4 vittorie e 2 pareggia, ancora imbattuta in questo inizio di stagione. 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, invece, per il Monopoli, autentica rivelazione della stagione (così come la Virtus Francavilla). In casa la squadra di Mignami ha giocato 2 partite con 1 vittoria e 1 pareggio. In trasferta, invece, quella di Scienza ha conquistato 3 punti (e perso una gara, quella contro la Virtus Francavilla).

Sarà sfida tra bomber: da una parte Simone Simeri (3 goal), dall'altra, invece Ernesto Starita (5 goal), capocannoniere del girone C.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Bari-Monopoli: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BARI-MONOPOLI

Bari-Monopoli, gara valevole per la settima giornata del girone C della Serie C, andrà in scena nel pomeriggio di domenica 3 ottobre allo stadio San Nicola di Bari. Il calcio d'inizio della gara è in programma alle ore 17:30.

Come tutte le partite di Serie C, anche Bari-Monopoli sarà visibile in diretta tv su Eleven Sports, che detiene i diritti del campionato di terza serie: sarà sufficiente scaricare, previo abbonamento o acquisto del singolo evento, scaricare l'app della piattaforma su una smart tv. La gara si potrà vedere anche su Sky Sport (canale 253 del satellite e 484 del digitale terrestre).

Bari-Monopoli sarà visibile anche in diretta streaming tramite Eleven Sports, o accedendo al sito della piattaforma oppure scaricando l'app su pc, smartphone o tablet, anche in questo caso tramite abbonamento o acquisto del singolo evento.

Sarà 4-3-1-2 per il Bari con Frattali tra i pali, Pucino e Mazzotta terzini, Celiento e Terranova in mezzo. Scavone, Maita e D'Errico in mediana. Botta alle spalle della coppia formata da Simeri e Cheddira.

3-5-2 per il Monopoli con Loria tra i pali, Arena, Bizzotto e Mercadante in difesa. Novella, Piccinni, Vassalo, Bussaglia e Guiebre in mediana. Grandolfo e Starita in avanti.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Celiento, Terranova, Mazzotta; Scavone, Maita, D'Errico; Botta; Simeri, Cheddira

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Novella, Piccinni, Vassallo, Bussaglia, Guiebre; Grandolfo, Starita