Bari-Messina dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bari vuole continuare la sua marcia verso la Serie B. Il Messina, invece, vuole togliersi al più preso dalle zone caldissime della classifica. Guardando la graduatoria, sarebbe una gara a senso unico, ma i giallorossi di Raciti venderanno cara la pelle e i pugliesi di Mignami non possono considerare la gara già vinta.

Il Bari ha 51 punti, frutto di 15 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte con 42 reti fatte e 19 subite. Nelle ultime cinque gara sono tre vittorie e due pareggi. Al San Nicola sono 27 i punti frutto di 8 vittorie e 3 pareggi e nessuna sconfitta.

Il Messina ha totalizzzato, fin qui, 19 punti frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte con 25 reti fatte e 43 subite. Nelle ultime cinque gare sono tre pareggi, una sconfitta e una vittoria. Lontano dal San Filippo, sono sei i punti conquistati con una vittoria, tre pareggi e otto sconfitte.

All'andata è finita 2-0 per il Bari mentre l'ultimo precedente in terra pugliese risale al 2019: 2-0 del Bari sul Messina in Serie D.

In questa pagina troverete tutte informazioni relative a Bari-Messina: dalle formazioni a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

ORARIO BARI-MESSINA

La gara tra Bari e Messina, valevole per la 24/a giornata di Serie C, girone C, si giocherà allo stadio San Nicola di Bari, domenica 6 febbraio 2022. Calcio d'inizio fissato per le ore 17,30.

DOVE VEDERE BARI-MESSINA IN TV

Sarà possibile seguire Bari-Messina in diretta TV su Eleven Sports, attraverso l'app scaricabile sulle moderne Smart TV: una volta attivata l'app basterà registrarsi, attivare l'abbonamento mensile o annuale e selezionare l'evento.

BARI-MESSINA IN DIRETTA STREAMING

Bari-Messina verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports: basterà accedere al sito della piattaforma, da dispositivo mobile o da PC e Notebook, registrarsi, attivare l'abbonamento e selezionare l'evento.

Un'alternativa è rappresentata da 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI BARI-MESSINA

BARI (4-3-1-2): Polverino; Pucino, Terranova, Gigliotti, Mazzotta; Maiello, Maita, Scavone; D'Errico; Antenucci, Cheddira.

MESSINA (3-5-2): Lewandowski; Tiago Goncalves, Celic, Carillo; Trasciani, Fofana, Damian, Rizzo, Angileri; Marginean; Adorante.