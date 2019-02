Bari-Marsala: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Bari ospita il Marsala nella 23ª giornata del Girone I di Serie D: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Bari capolista di Giovanni Cornacchini sfida il Marsala di Vincenzo Giannusa nella 23ª giornata del Girone I di Serie D. I pugliesi guidano la classifica con 52 punti e un cammino di 16 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, i siciliani sono terzi con 36 punti frutto di 9 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte.

Segui live e in esclusiva Bari-Marsala su DAZN

L'attaccante Roberto Floriano è il miglior marcatore dei biancorossi con 9 goal in 18 presenze, mentre fra gli azzurri il centrocampista Alessandro Prezzabile è il giocatore più prolifico con 7 reti realizzate in 21 partite giocate. Il Bari attraversa un momento delicato della sua stagione e ha rimediato 2 sconfitte, fra cui quella nello scontro diretto con la Turris, e una vittoria nelle ultime 3 giornate, il Marsala invece ha collezionato 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA BARI-MARSALA

Bari-Marsala è in programma domenica 10 febbraio 2019 alle ore 14.00 allo Stadio San Nicola di Bari.

DOVE VEDERE BARI-MARSALA IN TV E STREAMING

La partita Bari-Marsala sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da DAZN, che si è assicurata i diritti della squadra pugliese, e sarà visibile su diversi dispositivi: ad esempio su smart tv compatibili, pc, tablet e smartphone, oppure utilizzando un decoder Sky Q o una console PlayStation 4.

L'evento resterà inoltre disponibile per la visione on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara integralmente o gli highlights della stessa comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI BARI-MARSALA

Cornacchini non avrà a disposizione Liguori, infortunato. Per il resto con Marfella fra i pali, la linea difensiva dei Galletti sarà composta da Mattera e Quagliata terzini, con Maraucci e Rallo centrali.Sulla mediana agiranno Bolzoni e Hamlili, mentre davanti dovrebbero essere Floriano, Brienza e Piovanello a supportare l'unica punta Simeri.

Giannusa dovrebbe affidarsi al 3-5-2. Davanti al portiere Giappone, Maraucci, Rallo e Galfano saranno i 3 centrali difensivi, mentre in mediana Candiano e Napolitano presidieranno le fasce con Corsino, Prezzabile e Sekkum accanto. In attacco sarà Tripoli ad affiancare uno fra Manfré o Balistreri.

BARI (4-2-3-1): Marfella; Mattera, Di Cesare, Cacioli, Quagliata; Bolzoni, Hamlili; Floriano, Brienza, Piovanello; Simeri.

MARSALA (3-5-2): Giappone; Maraucci, Rallo, Galfano; Candiano, Corsino, Prezzabile, Sekkoum e Napolitano; Manfrè, Tripoli.