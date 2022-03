BARI-JUVE STABIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bari-Juve Stabia

Data: 16 marzo 2022

Orario : 21.00

: 21.00 Canale tv : Eleven Sports

: Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

Sempre più avviato verso il ritorno in Serie B, il Bari capolista del girone C della Serie C non vuole fermarsi: la formazione di Michele Mignani affronta in casa la Juve Stabia per provare a porre un altro tassello nel percorso che lo separa dalla promozione.

Sono 65 i punti conquistati fin qui dal Bari, che ha un margine rassicurante sulle inseguitrici nonostante abbia perso due delle ultime quattro partite di campionato disputate al San Nicola. La Juve Stabia ne ha invece 42 e sta cercando di rimanere ancorata alla zona playoff.

La gara d'andata tra Juve Stabia e Bari, disputata a Castellammare di Stabia lo scorso 6 novembre, ha visto i padroni di casa prevalere per 1-0: decisiva una rete messa a segno su calcio di rigore da Eusepi agli sgoccioli del primo tempo.

Qui potrete trovare tutte le informazioni su Bari-Juve Stabia: dove vedere la partita in diretta tv e in diretta streaming e le formazioni.

ORARIO BARI-JUVE STABIA

Bari-Juve Stabia, match valido per la trentaduesima giornata del girone C della Serie C 2021/2022, è in programma allo stadio San Nicola di Bari nella serata di mercoledì 16 marzo 2022: il calcio d'inizio sarà alle ore 21.00.

DOVE VEDERE BARI-JUVE STABIA IN TV

L'unica possibilità per assistere a Bari-Juve Stabia in diretta tv è costituita da Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti della Serie C: sarà possibile, previo abbonamento, scaricare l'app su una smart tv.

L'articolo prosegue qui sotto

Bari-Juve Stabia, al contrario, non sarà trasmessa né da Sky Sport né da Rai Sport.

BARI-JUVE STABIA IN DIRETTA STREAMING

Anche in questo caso, per vedere Bari-Juve Stabia in diretta streaming sarà necessario affidarsi a Eleven Sports: la gara sarà visibile, sempre previo abbonamento, accedendo al sito ufficiale della piattaforma oppure scaricando l'app su un pc, un tablet o uno smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BARI-JUVE STABIA

BARI (4-3-1-2): Polverino; Pucino, Terranova, Gigliotti, Mazzotta; Maita, Maiello, D'Errico; Mallamo; Cheddira, Antenucci. All. Mignani

JUVE STABIA (4-3-3): Dini; Donati, Troest, Caldore, Panico; Altobelli, Davì, Schiavi; Bentivegna, Eusepi, Stoppa. All. Novellino