Bari-Igea Virtus: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Bari ospita l'Igea Virtus nella 21ª giornata del Girone I di Serie D: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Bari di Giovanni Cornacchini ospita l'Igea Virtus di Giacomo Tedesco nella 21ª giornata del Girone I di Serie D. I pugliesi guidano la classifica con 49 punti, frutto di 15 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, i siciliani occupano il penultimo posto a quota 14, con un cammino di 3 vittorie, 5 pareggi e ben 12 sconfitte.

QUANDO SI GIOCA BARI-IGEA VIRTUS

Gli attaccanti Simone Simeri, Roberto Floriano e Samuele Neglia sono i migliori marcatori fra i biancorossi con 7 goal realizzati a testa, l'ala Luigi Le Piane è il giocatore più prolifico dei giallorossi con 3 reti in 12 partite giocate. Il Bari è reduce da 2 vittorie consecutive e una sconfitta contro la Cittanovese che ha posto fine alla sua imbattibilità, l'Igea Virtus invece ha collezionato un pareggio e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 3 gare disputate.

Bari-Igea Virtus si giocherà domenica 27 gennaio 2019 alle ore 14.30 allo Stadio San Nicola di Bari.

DOVE VEDERE BARI-IGEA VIRTUS IN TV E STREAMING

La partita Bari-Igea Virtus sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI BARI-IGEA VIRTUS

Dopo la bruciante sconfitta in trasferta con la Cittanovese, Cornacchini dovrebbe tornare al 4-2-3-1, mettendo da parte per il momento il 4-3-3. Davanti al portiere Marfella, al centro della difesa la coppia centrale sarà composta da Di Cesare e Mattera, che prenderà il posto di capitan Cacioli. Aloisi sarà il terzino destro, mentre a sinistra è ballottaggio fra Nannini e il nuovo arrivato Quagliata, che potrebbe partire subito titolare. In attacco tornerà dal 1' il centravanti Simeri al posto di Iadaresta. Sulla trequarti gli esterni saranno Floriano e Piovanello, la cui squalifica è stata ridotta di una giornata su ricorso della società, mentre c'è il dubbio su chi agirà in posizione centrale: visto il terreno molto pesante per le abbondanti piogge, Brienza potrebbe essere risparmiato per lo scontro diretto con la Turris. Se così fosse, ci sarebbe spazio dall'inizio per Neglia.

Giacomo Tedesco dovrebbe affidarsi al consueto 3-5-2. Con Cascione fra i pali, la linea difensiva sarà composta da Mancuso, capitan Allegra e il grande ex Diamoutene. A centrocampo sulle fasce agiranno Grosso a destra e Akrapovic a sinistra, mentre Giambianco sarà il regista, con Dodaro e Pisaniello mezzali. In attacco toccherà a Calabrese affiancare il croato Perkovic.

BARI (4-2-3-1): Marfella; Aloisi, Di Cesare, Mattera, Nannini; Hamlili, Bolzoni; Floriano, Neglia, Piovanello; Simeri.

IGEA VIRTUS (3-5-2): Cascione; Mancuso, Allegra, Diamoutene; Grosso, Dodaro, Giambianco, Pisaniello, Akrapovic; Calabrese, Perkovic.