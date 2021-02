Bari-Foggia dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bari affronta il Foggia nel derby pugliese della 27ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

BARI-FOGGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bari-Foggia

Bari-Foggia Data: 27 febbraio 2021

27 febbraio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

Il Bari di Massimo Carrera sfida il Foggia di Marco Marchionni nel derby pugliese della 27ª giornata del Girone C di Serie C. I Galletti sono terzi in classifica con 46 punti, frutto di 13 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, i Diavoletti si trovano invece al 6° posto a quota 36, con un cammino di 10 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte.

Le due formazioni pugliesi si sono sfidate 41 volte in gare ufficiali, con un bilancio che riflette un'assoluta parità: 14 le vittorie per parte e 13 i pareggi. Imponendosi 1-0 allo Zaccheria nella sfida del girone di andata, i rossoneri hanno interrotto un digiuno che nel derby durava da 28 anni.

I biancorossi sono reduci da 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria nelle ultime 4 giornate, mentre i rossoneri hanno riportato un successo e 3 sconfitte consecutive nelle precedenti 4 gare disputate nel torneo.

Mirco Antenucci è il capocannoniere del Girone C di Serie C con 12 goal all'attivo, a pari merito con il compagno di squadra Pietro Cianci, che tuttavia ha realizzato una sola rete con il Bari e ben 11 con la maglia del Potenza, la sua precedente squadra. Nel Foggia spiccano invece le 9 reti di Alessio Curcio, il miglior marcatore dei suoi. In questa pagina tutte le informazioni su Bari-Foggia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BARI-FOGGIA

Bari-Foggia si giocherà il pomeriggio di sabato 27 febbraio 2021 nel palcoscenico dello Stadio San Nicola di Bari. Il fischio d'inizio del derby pugliese, che sarà diretto dal signor Ermanno Feliciani della sezione di Teramo, è previsto per le ore 15.00.

L'atteso derby pugliese Bari-Foggia sarà trasmesso in diretta streaming dalla piattaforma web Eleven Sports. Attraverso l'apposita applicazione, per gli abbonati sarà possibile seguire il match anche sulle smart tv di ultima generazione.

Gli utenti Eleven Sports potranno naturalmente vedere Bari-Foggia in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, collegandosi al sito ufficiale o scaricando la app per sistemi Android e iOS.

Per avviare la diretta in entrambi i casi occorrerà loggarsi sulla piattaforma e cliccare sul link della gara.

Carrera recupererà Antenucci e Marras in attacco e Rolando a sinistra, e dovrebbe tornare al 3-4-3. Squalificato Bianco, a centrocampo ci sarà spazio dal 1' per Lollo, favorito su De Risio per far coppia in mezzo con Maita. Matteo Ciofani (in vantaggio su Semenzato) e il rientrante Rolando presidieranno le due corsie laterali. In difesa, davanti al portiere Frattali, sarà ancora indisponibile per infortunio capitan Di Cesare: Sabbione, Minelli e Perrotta dovrebbero comporre la linea a tre. In attacco con Marras e Antenucci titolari, potrebbe scivolare in panchina Cianci: D'Ursi è il favorito per completare il tridente dei Galletti.

Marchionni utilizzerà il suo classico 3-5-2. Assenza importante per i Diavoletti nel reparto arretrato, con Del Prete, espulso per doppia ammonizione contro la Ternana, che non sarà della partita. Il tandem d'attacco sarà composto da Curcio e D'Andrea, favorito su Dell'Agnello. Kalombo agirà sulla fascia destra, mentre a sinistra potrebbe riprendersi il posto da titolare Di Jenno a spese di Agostinone. Rocca sarà il playmaker, con Salvi e Garofalo (in vantaggio su Vitale) come mezzali. Fra i pali ci sarà Fumagalli, mentre in difesa troverà spazio Galeotafiore accanto a Germinio e Gavazzi.

BARI (3-4-3): Frattali; Sabbione, Minelli, Perrotta; M. Ciofani, Lollo, Maita, Rolando; Marras, Antenucci, D'Ursi.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Germinio, Gavazzi, Galeotafiore; Kalombo, Salvi, Rocca, Garofalo, Di Jenno; Curcio, D'Andrea.