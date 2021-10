Bari-Foggia dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Bari e Foggia si sfidano nel decimo turno del campionato di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BARI-FOGGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Tra i big match che proporrà il decimo turno di Serie C c’è anche il derby tutto pugliese che vedrò protagoniste Bari e Foggia. Si tratta di un match di alta classifica del Girone C, visto che entrambe le squadre sono partite forte nel torneo, confermandosi come due serie candidate per la promozione.

Il Bari si presenta all’appuntamento da capolista. La compagine guidata da Michele Mignani, non solo è ancora imbattuta nel torneo dopo le prime nove uscite, ma è reduce da quattro vittorie consecutive, l’ultima delle quali quella ottenuta sul campo del Campobasso (3-1 con reti di Terranova, Antenucci e Cheddira). Per i Galletti i punti in classifica sono 23.

Sono invece 15 i punti messi in cascina dal Foggia nelle prime nove giornate e sono frutto di quattro vittorie, tre pareggi e due sconfitte. I Satanelli, che occupano attualmente la quarta posizione in solitaria, nella loro ultima uscita si sono imposti per 1-0 in casa contro il Monopoli grazie ad una rete siglata da Ferrante.

Quella che andrà in scena sarà la sfida numero 44 tra le due compagini pugliesi. Il bilancio complessivo sorride al Bari (che ha vinto i due confronti della scorsa stagione) in virtù delle 16 vittorie conseguite, a fronte di 13 pareggi e 14 affermazioni del Foggia.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Bari-Foggia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BARI-FOGGIA

Il derby Bari-Foggia si giocherà mercoledì 20 ottobre 2021 allo stadio San Nicola di Bari. Il calcio d’inizio è stato programmato alle 20.30.

La sfida valida per il decimo turno del campionato di Serie C che vedrà opposte Bari e Foggia, verrà trasmessa sia da Rai Sport che da Eleven Sports.

Nel primo caso la partita sarà in chiaro e i canali di riferimento saranno il 57 ed il 58 del Digitale Terreste. Nel secondo, sarà possibile seguire la sfida del San Nicola, previo abbonamento alla piattaforma, su smart tv compatibili con l’apposita app.

L’evento sarà come di consueto trasmesso anche in diretta streaming e sarà quindi possibile seguirlo attraverso device come smartphone e tablet, o ancora pc e notebook.

Per seguire Bari-Foggia sarà sufficiente collegarsi sul sito di Rai Sport. L’alternativa è ovviamente rappresentata da Eleven Sports che potrà essere raggiungibile attraverso il sito ufficiale della piattaforma o l’apposita app compatibile con i sistemi iOS ed Android.

Fuori dall'Italia la partita sarà visibile su 196 sports.

Mignani dovrebbe affidarsi ad un 4-3-1-2 nel quale Di Cesare e Terranova andrebbero a comporre la coppia centrale di difesa davanti a Frattali. Chiavi del centrocampi affidate a Maita, mentre in attacco potrebbe toccare a Simeri e Cheddira con Botta a supporto.

Consueto 4-3-3 per Zdenek Zeman che, davanti ad Alastra, dovrebbe affidarsi ad una linea difensiva composta da Garattoni, Sciacca, Markic e Martino. Petermann agirà da playmaker in mediana, mentre in attacco Ferrante sarà il perno centrale di un tridente completato da Merola e Curcio.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Di Cesare, Terranova, Mazzotta; Scavone, Maita, D’Errico; Botta; Simeri, Cheddira.

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Garattoni, Sciacca, Markic, Martino; Rocca, Petermann, Gallo; Merola, Ferrante, Curcio.