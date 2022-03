BARI-FIDELIS ANDRIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Bari di Michele Mignani sfida in casa la Fidelis Andria nel derby del Barese della 34ª giornata del Girone C di Serie C, che in caso di successo, di mancata vittoria del Catanzaro e di sconfitta dell'Avellino potrebbe portare alla promozione diretta in Serie B dei Galletti con 4 giornate di anticipo.

I biancorossi guidano la graduatoria con 71 punti, frutto di 21 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte, e hanno un margine di 10 lunghezze sulle Aquile del Sud, i Federiciani si trovano al penultimo posto a quota 28, con un cammino di 6 successi, 10 pareggi e 17 k.o., e cercano disperatamente punti per tirarsi fuori dalla zona playout.

Negli 8 precedenti in gare ufficiali finora disputati fra le due squadre pugliesi, il bilancio è di 3 vittorie del Bari, 4 pareggi e una sola affermazione biancazzurra, risalente al 1° Turno della Coppa Italia di Serie C della passata stagione. I Galletti hanno collezionato 4 vittorie consecutive nelle ultime 4 giornate, mentre i Federiciani hanno rimediato una sconfitta, 2 pareggi e una vittoria nelle precedenti 4 partite.

Mirco Antenucci è il bomber del Bari con un bottino di 16 reti, dall'altra parte spiccano le 4 reti messe a segno da Nicolás Bubas e Matteo Di Piazza, i giocatori più prolifici della Fidelis Andria. In occasione del derby, i giocatori biancorossi scenderanno in campo con una maglia speciale. In questa pagina tutte le informazioni su Bari-Fidelis Andria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BARI-FIDELIS ANDRIA

Bari-Fidelis Andria si disputerà il pomeriggio di domenica 27 marzo 2022 nel palcoscenico dello Stadio San Nicola di Bari. Il fischio d'inizio del derby pugliese, che sarà il 9° in gare ufficiali fra le due formazioni, e sarà diretto dal signor Paride Tremolada della sezione di Monza, è in programma alle ore 14.30.

DOVE VEDERE BARI-FIDELIS ANDRIA IN TV

Il derby del Barese, Bari-Fidelis Andria, sarà trasmesso in diretta streaming dalla piattaforma web Eleven Sports. Mediante l'apposita app sarà visibile anche sulle moderne smart tv. Per vedere la partita sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento mensile o stagionale.

L'atteso confronto sarà trasmesso inoltre in diretta televisiva da Sky sul canale Sky Sport (numero 252 satellite).

BARI-FIDELIS ANDRIA IN DIRETTA STREAMING

Attraverso Eleven Sports e Sky Go sarà possibile vedere il derby del Barese Bari-Fidelis Andria in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma di riferimento, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l'apposita applicazione.

Grazie ad un accordo fra i due network, la sfida sarà visibile in diretta streaming su pc e dispositivi mobili, con formula pay per view, anche sul portale OneFootball.

Un'ulteriore possibilità è infine rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie C trasmesse dalla tv satellitare agli utenti che acquistano il pass Sport.

PROBABILI FORMAZIONI BARI-FIDELIS ANDRIA

Mignani manderà in campo il Bari con il consueto 4-3-1-2. Davanti al portiere Polverino, in difesa Celiento e Mazzotta saranno i due terzini, con Terranova e Di Cesare a comporre la coppia centrale. A centrocampo Maiello potrebbe essere preferito a Scavone in cabina di regia, con Maita e uno fra D'Errico e Mallamo mezzali. Sulla trequarti spazio all'italo-argentino Rubén Botta, che agirà a sostegno del tandem offensivo composto da Antenucci e Paponi, quest'ultimo preferito a Simeri.

Di Bari potrebbe utilizzare un modulo speculare ai biancorossi, ma dovrà far fronte a tre assenze pesanti per squalifica. Non saranno della partita, infatti, perché fermati per un turno dal Giudice sportivo, Gaeta, Risolo e Bubas, tre elementi fondamentali della squadra ed è difficile il recupero dell'infortunato Di Piazza in attacco. Davanti è probabile che ci sia dunque spazio per Lorenzo Sorrentino accanto a Messina, mentre alle loro spalle potrebbe agire Ortisi. A centrocampo Urso sarà il playmaker, con Bolognese e Bonavolontà ai suoi lati come mezzali. Dietro a sinistra torna Nunzella dopo il turno di squalifica, con Monterisi a destra e Riggio e Alcibiade a comporre la coppia centrale difensiva. Fra i pali ci sarà Saracco.

BARI (4-3-1-2): Polverino; Celiento, Terranova, Di Cesare, Mazzotta; Maita, Maiello, D'Errico; Rubén Botta; Antenucci, Paponi.

FIDELIS ANDRIA (4-3-1-2): Saracco; Monterisi, Riggio, Alcibiade, Nunzella; Bolognese, Urso, Bonavolontà; Ortisi; Sorrentino, Messina.