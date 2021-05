Bari-Feralpisalò dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bari ospita la Feralpisalò nel ritorno del 1° turno nazionale dei playoff di Serie C: tutto sulle formazioni e le info su tv e streaming.

BARI-FERALPISALO': CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bari-Feralpisalò

Bari-Feralpisalò Data: 26 maggio 2021

26 maggio 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Eleven Sports e Sky Sport Primafila (canale 252)

Streaming: Eleven Sports

Passo falso del Bari nell'andata per primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C: 'Galletti' sconfitti in trasferta dalla Feralpisalò grazie ad una rete realizzata da Tulli a ridosso dell'ora di gioco e cammino leggermente in salita in vista del ritorno.

Nel secondo atto i pugliesi dovranno gioco forza vincere per accedere al turno successivo: basterà anche un semplice 1-0, in quanto i ragazzi di Auteri possono contare su un piazzamento migliore dei lombardi al termine della stagione regolare nel raggruppamento di appartenenza.

In caso di parità dopo i 180 minuti, infatti, non saranno disputati tempi supplementari e calci di rigore ma sarà premiata la squadra testa di serie, in questo caso il Bari che nel turno precedente ha avuto la meglio nel derby col Foggia (3-1).

Alla Feralpisalò, invece, è bastato pareggiare con la Virtus Verona (1-1) per festeggiare la qualificazione e poter continuare a sognare la prima storica promozione in Serie B.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Feralpisalò-Bari: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO BARI-FERALPISALO'

Bari-Feralpisalò si disputerà mercoledì 26 maggio 2021 allo stadio 'San Nicola' di Bari, dove non potranno essere presenti le due tifoserie in ottemperanza alle norme retrittive atte a contenere la limitazione del contagio da Covid-19. Calcio d'avvio fissato alle ore 17:30.

La sfida tra Bari e Feralpisalò sarà visibile su ogni smart tv attraverso l'applicazione di Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti di trasmissione dei match di Serie C: abbonandosi ad uno dei pacchetti dedicati si potrà avviare la visione dell'evento.

Gara in programma anche su Sky Sport Primafila (canale 252) in modalità pay per view. Non è prevista la trasmissione in chiaro su Rai Sport che stavolta interessa Avellino-Palermo.

Diretta streaming di Bari-Feralpisalò disponibile su Eleven Sports attraverso l'apposita app scaricabile su dispositivi come tablet e smartphone. Da pc sarà possibile collegarsi al sito ufficiale e accedere al catalogo delle partite dopo aver inserito le proprie credenziali.

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Ciofani, Di Cesare; Andreoni, Maita, Bianco, Sarzi Puttini; Marras, Antenucci, D'Ursi. All.: Auteri

FERALPISALO (4-3-3): De Lucia; Bergonzi, Legati, Bacchetti, Brogni; Carraro, Guidetti, Scarsella; Tulli, Guerra, D'Orazio. All.: Pavanel