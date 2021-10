Bari-Catanzaro dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Dodicesima giornata in Serie C, big match al San Nicola tra Bari e Catanzaro: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BARI-CATANZARO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Bari e Catanzaro si affrontano nel big match della dodicesima giornata di Serie C. Prima e seconda della classifica si sfidano in una gara che si preannuncia incerta, soprattutto dopo i passi falsi di entrambe nel turno precedente.

Il Bari giunge al match dopo la pesante sconfitta contro la Virtus Francavilla: 3-0 al Giovanni Paolo II. Male anche il Catanzaro, che ha perso 1-2 in casa con il Monopoli. La partitissima del San Nicola, dunque, giunge in un momento particolare.

Il Bari sembrava destinato ad una fuga solitaria verso la B, adesso deve evitare un altro capitombolo per non essere risucchiata dalle altre. Il Catanzaro, in caso di vittoria, si porterebbe a meno 1 e soprattutto lancerebbe il guanto di sfida ai pugliesi.

24 i punti fin qui conquistati dal Bari con 7 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta con 20 reti fatte e 10 subite. In casa il rendimento dei Galletti è il seguente: 3 vittorie e 2 pareggi.

20 i punti, invece, per il Catanzaro con 5 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta con 16 reti fatte e 6 subite. In trasferta nessuna sconfitta fin qui: 2 vittorie e 3 pareggi e soprattutto porta inviolata con in cinque gare disputate lontano dal Ceravolo.

L'anno scorso, nell'ultimo precedente in Puglia, il Bari ha sconfitto di misura il Catanzaro per 1-0.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Bari-Catanzaro: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BARI-CATANZARO

Il big match tra Bari e Catanzaro si giocherà sabato 30 ottobre 2021: il fischio d'inizio è fissato per le ore 14.00. La gara verrà disputata allo stadio "San Nicola" di Bari.

Bari-Catanzaro verrà trasmessa in diretta in chiaro su Rai Sport (canale 57 e 58 del digitale terrestre): la gara sarà trasmessa, inoltre, dalla piattaforma web Eleven Sports, visibile, tramite l'applicazione dedicata disponibile sulle moderne smart tv.

Bari-Catanzaro verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, dopo essersi registrati e aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, scaricando l'applicazione, sia sul proprio personal computer o notebook, e collegandosi con il sito ufficiale delle piattaforma. Il match sarà visibile anche sui siti Rai Sport + HD e RaiPlay. Un'ulteriore alternativa è rappresentata da 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

Probabile 4-3-1-2 con Frattali in porta, Belli, Terranova, Gigliotti e Mazzotta in difesa. Maita, Bianco e D'Errico in mezzo. Botta alle spalle di Antenucci e Cheddira.

3-4-1-2 per il Catanzaro con Branduani in porta, De Santis, Fazio, Scognamillo in difesa. Bearzotti, Verna, Welbeck e Vandeputte in mediana. Carlini alle spalle di Bombagi e Cianci.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Terranova, Gigliotti, Mazzotta; Maita, Bianco, D’Errico; Botta; Antenucci, Cheddira.

CATANZARO (3-4-1-2): Branduani; De Santis, Fazio, Scognamillo; Bearzotti, Verna, Welbeck, Vandeputte; Carlini; Bombagi, Cianci.