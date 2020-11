Bari-Catanzaro dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bari sfida il Catanzato nella 13ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BARI-CATANZARO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bari-Catanzaro

Bari-Catanzaro Data: 29 novembre 2020

29 novembre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

Il Bari di Gaetano Auteri ospita il Catanzaro di Nicola Antonio Calabro nella 13ª giornata del Girone C di Serie C.

I pugliesi sono attualmente secondi in classifica con 23 punti, frutto di 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, i calabresi si trovano invece in 5ª posizione a quota 19, con un cammino di 5 vittorie, 4 pareggi e 2 k.o. Due gare da recuperare sia per i biancorossi, sia per i giallorossi.

Sono 35 i precedenti in gare ufficiali fra le due squadre, e nei confronti regna l'equilibrio: sono infatti 15 i pareggi e 10 le vittorie per parte.

Altre squadre

I Galletti hanno ottenuto 3 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 partite, identico andamento anche per i Falchetti.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

Mirco Antenucci è il bomber del Bari con 5 goal, fra i calabresi spiccano invece le 4 reti di Massimiliano Carlini, autore di 4 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Bari-Catanzaro: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BARI-CATANZARO

Bari-Catanzaro si giocherà il pomeriggio di domenica 29 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio San Nicola di Bari. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Luca Zufferli della sezione di Udine, è in programma alle ore 15.00.

La piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie C, trasmetterà in diretta la sfida Bari-Catanzaro. La gara sarà visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app.

Per effetto di un accordo con la Lega Pro, a seguito dei problemi tecnici riscontrati sulla piattaforma e legati ad attacchi informatici, tutte le partite di Serie C del mese di novembre saranno visibili gratuitamente in chiaro sul sito di Eleven Sports, sul canale Youtube, sulla pagina Facebook e su Live Now.

Chi lo preferisse potrà seguirein diretta streaming attraveroanche su dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook.

Per avviare la diretta occorrerà cliccare sul link della partita nel portale, ma ci si potrà anche collegare al canale Youtube, alla pagina Facebook o a Live Now o, ancora, scaricare l'app e accedere mediante quest'ultima.

Auteri si affiderà a Frattali fra i pali. In difesa tornerà Perrotta dopo il turno di squalifica e affiancherà Celiento e Di Cesare. Sulle fasce agiranno Matteo Ciofani a destra e D'Orazio a sinistra, mentre in mezzo Bianco è favorito su Maita per affiancare De Risio. Nel tridente d'attacco, accanto a Marras e Antenucci, potrebbe rivedersi Simeri al posto di D'Ursi.

L'articolo prosegue qui sotto

Calabro punterà sul 3-4-1-2. Davanti tandem offensivo composto da Di Massimo e Curiale, con Carlini a sostegno sulla trequarti. A centrocampo i due interni saranno Rivolo e Verna, mentre Garufolo e Casoli saranno i due esterni. Davanti al portiere Branduani, la difesa a tre dei Falchetti sarà composta da Pasquale Fazio, Martinelli e Riccardi.

BARI (3-4-3): Frattali; Perrotta, Celiento, Di Cesare; M. Ciofani, De Risio, Bianco, D'Orazio; Marras, Antenucci, Simeri.

CATANZARO (3-4-1-2): Branduani; P. Fazio, Martinelli, Riccardi; Garufolo, Rivolo, Verna, Casoli; Carlini; Di Massimo, Curiale.