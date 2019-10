Bari-Catanzaro dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Il Bari sfida il Catanzaro nell'11ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Bari di Vincenzo Vivarini sfida il Catanzaro di Gianluca Grassadonia, appena subentrato al precedente tecnico Gaetano Auteri, nell'11ª giornata infrasettimanale del Girone C di Serie C. I pugliesi sono quinti in classifica con 18 punti, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, i calabresi si trovano al 7° posto a quota 16 con 5 vittorie, un pareggio e 4 k.o.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I biancorossi sono reduci da 3 vittorie consecutive e un pareggio esterno con l'Avellino nelle ultime 4 giornate, mentre i giallorossi hanno collezionato una vittoria e 3 sconfitte, di cui 2 consecutive, nelle ultime 4 gare, inducendo la società ad esonerare l'allenatore.

Nei 17 precedenti in gare ufficiali disputati in casa dei pugliesi, il bilancio è favorevole a questi ultimi con 9 vittorie, 6 pareggi e 2 affermazioni delle Aquile del Sud. Mirko Antenucci è il miglior marcatore del Bari con 5 reti, gli attaccanti Mamadou Kanoute e Andrea Bianchimano sono invece i giocatori più prolifici del Catanzaro con 3 reti a testa. In questa pagina tutte le informazioni su Bari-Catanzaro: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BARI-CATANZARO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bari-Catanzaro

Bari-Catanzaro Data: 23 ottobre 2019

23 ottobre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

ORARIO BARI-CATANZARO

Bari-Catanzaro si disputerà la sera di mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 20.45 allo Stadio San Nicola di Bari. La gara sarà diretta dal signor Daniele Rutella della sezione di Enna e sarà la 36ª in gare ufficiali fra le due formazioni.

La sfida Bari-Catanzaro sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato di Serie C.

Gli abbonati potranno seguire il match anche in tv se in possesso di un moderno modello smart compatibile con la app, oppure collegando al proprio televisore dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La telecronaca della gara sarà curata da Davide Lattanzi.

Gli abbonati ad Eleven Sports potranno seguire Bari-Catanzaro anche in diretta streaming su pc e notebook collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android.

Vivarini si affiderà al consueto 3-5-2 e dovrà rinunciare ancora una volta ad Hamlili in mediana, con Awua che ne prenderà il posto. Sempre in mediana è recuperato Scavone, così come in attacco il bomber Antenucci. In porta giocherà Frattali, davanti a lui la difesa vedrà Sabbione, Di Cesare e Perrotta. A centrocampo, sulle corsie laterali dovrebbero agire Berra e Costa, con Bianco in cabina di regia e il nigeriano Awua e Scavone interni. La coppia d'attacco vedrà Simeri accanto ad Antenucci.

Grassadonia, appena insediatosi sulla panchina del Catanzaro, dovrebbe affidarsi al 3-4-3 utilizzato in precedenza anche dal suo predecessore Auteri. Al centro della difesa non ci sarà l'infortunato Celiento, che sarà rimpiazzato dal recuperato Martinelli, e al posto di Riggio potrebbe rivedersi Signorini, messo precedentemente un po' da parte dal precedente tecnico. In mediana Statella e Favalli presidieranno le due fasce, con Maita e Casoli interni. Dubbi in attacco dove l'inserimento dal 1' di Giannone potrebbe portare all'esclusione di Nicastro.

BARI (3-5-2): Frattali; Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Berra, Awua, Bianco, Scavone, Costa; Antenucci, Simeri.

CATANZARO (3-4-3): Di Gennaro; Signorini, Martinelli, Quaranta; Statella, Maita, Casoli, Favalli; Giannone, Kanoute, Fischnaller.