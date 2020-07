Bari-Carrarese dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

I playoff di C entrano nelle fasi caldissime con la semifinale tra Bari e Carrarese: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

BARI-CARRARESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Bari-Carrarese

• Data: venerdi 17 luglio 2020

• Orario: 20.45

• Canale TV: RaiSport

• Streaming: RaiPlay e Eleven Sports

I playoff di Serie C entrano nella fase calda. Anzi, caldissima. Bari-Carrarese è una delle due semifinali che porteranno dritte verso la finale. Solo una tra la formazione pugliese e quella toscana, dunque, potrà continuare a coltivare il sogno dell'approdo in Serie B. Per i galletti, tra l'altro, si tratterebbe della seconda promozione in due anni dopo quella dalla D alla C.

Nel turno precedente il Bari ha eliminato la Ternana, in un match che peraltro ha provocato le vibranti proteste degli umbri. La Carrarese ha invece estromesso la U23 in quella che poteva essere considerata la partita del cuore di Gigi Buffon.

La vincente di Bari-Carrarese affronterà la vincente dell'altra semifinale della Final Four di Serie C: quella tra Reggio Audace e Novara. Da ricordare che, diversamente dai turni precedenti, in questo caso non conterà più la posizione di classifica: in caso di parità al 90', dunque, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Tutto su Bari-Carrarese: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO BARI-CARRARESE

Bari-Carrarese si giocherà allo stadio San Nicola venerdì 17 luglio 2020. Calcio d'inizio previsto per le ore 20.45. Come detto, il fattore campo non sarà più un fattore. Ci si giocherà tutto alla pari fino ai rigori.

Bari-Carrarese sarà visibile in diretta su Rai Sport. La rete nazionale trasmetterà la sfida sul canale Rai Sport + HD, 57 del digitale terrestre, e sul 227 del decoder Sky.

Bari-Carrarese sarà visibile in su Eleven Sports, che ha acquisito i diritti della stagione regolare di Serie C ma anche dei playoff. Sarà sufficiente collegarsi al sito www.elevensports.it e scegliere il singolo evento o i pacchetti a disposizione, oppure scaricare l'applicazione della piattaforma, utilizzabile su vari dispositivi come pc, smartphone e tablet. La partita sarà trasmessa in diretta streaming anche su RaiPlay, servizio streaming della Rai. Basterà collegarsi al sito da pc e notebook, oppure scaricare l'app su dispositivi mobili.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare, Costa; Scavone, Bianco, Hamlili; Laribi; Simeri, Antenucci.

CARRARESE (4-2-3-1): Forte; Valietti, Tedeschi, Agyei, Mignanelli; Damiani, Pasciuti; Valente, Cardoselli, Calderini; Infantino.