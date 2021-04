Bari-Bisceglie dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Si chiude il campionato regolare di Serie C, Bari contro Bisceglie: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

BARI-BISCEGLIE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bari-Bisceglie

Bari-Bisceglie Data: 2 maggio 2021

2 maggio 2021 Orario: 20.30

20.30 Canale tv: Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

ORARIO BARI-BISCEGLIE

L'ultima sfida del campionato regolare di Serie C 2020/2021 tra Bari e Bisceglie verrà disputata allo Stadio San Nicola di Bari domenica 2 maggio 2021 alle ore 20:30.

Bari-Bisceglie sarà trasmessa su Eleven Sports, che detiene i diritti del campionato di Serie C. Il match sarà visibile su una moderna Smart Tv attraverso l'app dedicata, tramite la sottoscrizione di un abbonamento.

Non è per ora prevista la trasmissione della gara in diretta tv in chiaro per tutti su Rai Sport.

Sarà possibile inoltre seguire Bari-Bisceglie in diretta streaming su Eleven Sports, tramite dispositivi come pc, tablet o smartphone. Anche in questo caso sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

COSA SERVE AL BARI PER ARRIVARE QUARTO

Il Bari conclude il proprio campionato al quarto posto se pareggia o vince contro il Bisceglie o in alternativa perde, a patto che Juve Stabia e Catania pareggino o perdano contro Ternana e Foggia.

Il quarto posto permetterebbe al Bari di giocare direttamente il secondo turno dei playoff del girone C senza dover cominciare la corsa dal primo.

COSA SERVE AL BISCEGLIE PER ARRIVARE DICIASETTESIMO

La squadra di Bucaro conclude il campionato regolare al 17esimo posto in caso di successo contro il Bari e contemporane sconfitta della Paganese contro la Casertana.

In questo modo avrebbe la possibilità di giocare la sfida playout di ritorno contro la Paganese in casa, e non in quel di Pagani.