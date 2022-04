Bari-Avellino dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BARI-AVELLINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Bari-Avellino

• Data: 10 aprile 2022

• Orario: 17:30

• Canale TV: Eleven Sports

• Streaming: Eleven Sports e OneFootball

Passerella casalinga per il Bari che, dopo l'aritmetica certezza della promozione in Serie B, affronta le ultime tre giornate di campionato con animo sereno. Al San Nicola arriva l'Avellino a caccia di punti importanti per l'arrivo in volata per il secondo posto. Sfida che si preannuncia interessante e ricca di spunti.

Il Bari ha 75 punti, frutto di 22 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte con 56 reti fatte e 28 subite. Nelle ultime cinque gare i punti conquistati sono stati 13 con 4 vittorie e 1 pareggio. Al San Nicola con 37 i punti con 11 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

L'Avellino, invece, ha 62 punti con 16 vittorie, 14 pareggi e 5 sconfitte con 44 reti fatte e 25 subite. Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare. Lontano dal Partenio i punti sono 30 con 8 vittorie, 6 pareggi e 3 sconitte con 19 reti fatte e 11 subite.

In questa pagina troverete tutte informazioni relative a Bari-Avellino, dalle formazioni a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

ORARIO BARI-AVELLINO

La gara tra Bari e Avellino, gara valevole per la 36/a giornata di Serie C, si giocherà domenica 10 aprile alle 17:30 presso lo stadio "San Nicola" di Bari

DOVE VEDERE BARI-AVELLINO IN TV

Sarà possibile seguire Bari-Avellino in diretta TV su Eleven Sports: per farlo bisognerà scaricare l'app sulle moderne Smart TV e, dopo aver attivato l'abbonamento dedicato, selezionare l'evento.

BARI-AVELLINO IN DIRETTA STREAMING

Bari-Avellino potrà essere seguita anche in diretta streaming sempre su Eleven Sports: una volta registrati e aver attivato l'abbonamento sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma e selezionare l'evento. In alternativa ci sono OneFootball, in pay-per-view, e 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'este

PROBABILI FORMAZIONI BARI-AVELLINO

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Celiento, Di Cesare, Ricci; Maita, Maiello, D'Errico; Citro, Antenucci, Cheddira.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Bove, Scognamiglio, Silvestri; Ciancio, Di Francesco, Aloi, Kragl, Mignanelli; Murano, Kanoute.