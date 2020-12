Bari-Avellino dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bari ospita l'Avellino nella 16ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BARI-AVELLINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bari-Avellino

Data: 20 dicembre 2020

Orario: 15.00

Canale: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports

Il Bari di Gaetano Auteri sfida in casa l'Avellino di Piero Braglia nella 16ª giornata del Girone C di Serie C. I pugliesi sono secondi in classifica con 30 punti, frutto di 9 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, gli irpini si trovano in 5ª posizione a quota 24, con un cammino di 7 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Entrambe le squadre devono recuperare una partita.

Nei 34 precedenti in gare ufficiali fra le due formazioni, i Galletti conducono con 14 successi, 12 affermazioni dei Lupi e 8 pareggi. Il Bari ha rimediato 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 partite, l'Avellino invece ha collezionato 2 sconfitte e 2 vittorie.

Mirco Antenucci è il bomber dei biancorossi con 6 goal all'attivo, mentre Giuseppe Fella è il miglior marcatore dei biancoverdi con 5 reti segnate.

In questa pagina tutte le informazioni su Bari-Avellino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BARI-AVELLINO

Bari-Avellino si disputerà il pomeriggio di domenica 20 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio San Nicola di Bari. Il fischio d'inizio della gara è previsto per le ore 15.00.

La partita Bari-Avellino sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie C, e potrà essere seguita anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app.

La gara potrebbe rientrare anche fra i match della giornata scelti da Sky e trasmessi in pay per view su Sky primafila, ma l'elenco deve ancora essere ufficializzato.

La gara Bari-Avellino sarà visibile in diretta streaming attraverso Eleven Sports anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e su pc e notebook, scaricando l'applicazione oppure semplicemente collegandosi alla piattaforma.

In ciascun caso per avviare lo streaming bisognerà cliccare sul link della partita all'interno del portale.

Auteri dovrà fare i conti con la doppia squalifica di Sabbione in difesa e Montalto in attacco, entrambi espulsi nel corso della gara contro la Vibonese. Davanti potrebbe così trovar spazio dal 1' Candellone, in vantaggio su D'Ursi per completare il tridente offensivo con Marras e Antenucci. A centrocampo scalpita Hamlili, che si candida a far rifiatare De Risio e ad affiancare Maita. Matteo Ciofani sarà riportato con ogni probabilità lungo l'out di destra, mentre a sinistra sarà confermato D'Orazio. In difesa, davanti al portiere Frattali, partiranno dall'inizio Perrotta e Celiento accanto a capitan Di Cesare.

Braglia scioglierà come di consueto soltanto all'ultimo il ballottaggio offensivo fra Fella e Bernardotto, con il primo, partito dalla panchina nell'impegno infrasettimanale contro il Monopoli, favorito per far coppia con Santaniello. Probabile conferma, invece, per la linea mediana con D'Angelo e Aloi interni e Adamo e Tito sulle due fasce. Fra i pali giocherà Pane, in difesa Dossena e Miceli saranno i centrali, con Ciancio e Silvestri ad agire da terzini.

BARI (3-4-3): Frattali; Perrotta, Celiento, Di Cesare; M. Ciofani, Maita, Hamlili, D'Orazio; Marras, Antenucci, Candellone.

AVELLINO (4-4-2): Pane; Ciancio, Dossena, Miceli, L. Silvestri; Adamo, D'Angelo, Aloi, Tito; Fella, Santaniello.