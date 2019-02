Bari-Acireale: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Bari capolista ospita l'Acireale nella 25ª giornata del Girone I di Serie D: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Bari capolista di Giovanni Cornacchini sfida l'Acireale di Giuseppe Romano nella 25ª giornata del Girone I di Serie D. I pugliesi guidano la graduatoria con 58 punti, frutto di 18 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, mentre i siciliani si trovano al 3° posto a quota 39 con un cammino di 11 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte.

L'attaccante Roberto Floriano è il miglior marcatore del Bari con 11 goal realizzati in 20 presenze, stesso bottino di reti per Salvatore Manfrellotti, centravanti e giocatore più prolifico dei granata. Il Bari è reduce da una sconfitta e 2 vittorie consecutive nelle ultime 3 giornate, l'Acireale invece ha rimediato ben 5 vittorie consecutive e attraversa un ottimo momento di forma.

QUANDO SI GIOCA BARI-ACIREALE

Bari-Acireale si disputerà il pomeriggio di domenica 24 febbraio 2019 allo Stadio San Nicola di Bari. Il fischio d'inizio del match è previsto per le 14.30.

DOVE VEDERE BARI-ACIREALE IN TV E STREAMING

La partitasarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN, che si è aggiudicato i diritti della squadra pugliese. Il match sarà visibile. Fra questi troviamo ad esempio le smart tv compatibili, i pc, i tablet e gli smartphone, oppure c'è la possibilità di collegare un decoder Sky Q o una console PlayStation 4 o Xbox One alla propria tv di casa.

Un ulteriore possibilità di visione dell'evento è rappresentata dall'utilizzo di dispositivi quali Chromecast e Amazon Fire Stick. Gli utenti potranno anche usufruire del servizio on demand, grazie al quale tifosi e appassionati potranno vedere la partita integrale o solo gli highlights della stessa quando preferiranno.

PROBABILI FORMAZIONI BARI-ACIREALE

Cornacchini va verso la conferma della squadra che ha sconfitto il Locri in trasferta nell'ultima giornata. Davanti rientrato l'allarme per Floriano, che sarà regolarmente in campo sulla trequarti assieme a Piovanello e Neglia: verso una nuova panchina Brienza. In attacco ballottaggio fra Pozzebon, titolare in Calabria, e Simeri, con quest'ultimo in vantaggio. Sulle fasce giocheranno Bianchi a destra e Quagliata a sinistra.

Giuseppe Romano dovrebbe schierare i siciliani con lo stesso modulo dei pugliesi. Con Biondi fra i pali, la linea difensiva vedrà Iannò e Talotta terzini, con Gambuzza e Campanaro a comporre la coppia centrale. Aprile e Mazzone saranno i due mediani. Davanti Manfrè, capitan Savanarola e Madonia agiranno sulla trequarti alle spalle del centravanti Manfrellotti. Squalificato il centrocampista Russo.

BARI (4-2-3-1): Marfella; Bianchi, Di Cesare, Mattera, Quagliata; Bolzoni, Hamlili; Piovanello, Neglia, Floriano; Simeri.

ACIREALE (4-2-3-1): Biondi; Iannò, Gambuzza, Campanaro, Talotta; Aprile, Mazzone; Manfrè, Savanarola, Madonia; Manfrellotti.