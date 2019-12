Baresi sta con van Dijk, Klopp risponde: "È come essere incoronati dal Re"

Il Pallone d'Oro 2019 è andato a Lionel Messi, dopo un serratissimo testa a testa con Virgil van Dijk, arrivato secondo soltanto per pochissimi punti. Secondo Franco Baresi, però, avrebbe dovuto vincere il centrale del .

La leggenda del lunedì sera aveva twittato in favore del difensore olandese, definendolo il migliore della stagione, anche più dell'argentino.

This season the best @VirgilvDijk @LFC https://t.co/IwvV4x7Rre