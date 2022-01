Barella squalificato due giornate in Champions League: salta andata e ritorno col Liverpool

Brutte notizie per l'Inter in vista degli ottavi di Champions League contro il Liverpool. Simone Inzaghi infatti non potrà contare su Nicolò Barella.

Il centrocampista sardo, espulso nell'ultima giornata della fase a gironi contro il Real Madrid, è stato fermato per due giornate dall'UEFA e dunque salterà sia l'andata che il ritorno.

Una brutta tegola per Inzaghi che non ha praticamente mai rinunciato a Barella in questa stagione e invece dovrà farne a meno nel doppio confronto da dentro o fuori contro i Reds.

L'Inter dal canto suo ha comunque deciso di non fare ricorso contro la sentenza dell'UEFA. Barella quindi agli ottavi non ci sarà.