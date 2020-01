Barella racconta: "Il mio idolo non è un calciatore, ma Lebron James"

Protagonista del nuovo format di Inter TV, Nicolò Barella ha svelato che il suo idolo non è un calciatore, ma uno dei cestisti più famosi di sempre.

Nicolò Barella è il primo protagonista del nuovo format di TV, Unboxing.

Il format, disponibile a partire da oggi sul canale tematico del club nerazzurro e quindi sulla piattaforma DAZN, prevede che in ogni puntata un calciatore della prima squadra si racconti attraverso una serie di oggetti che troverà in alcune scatole.

Barella ha svelato la sua passione per il basket e per Lebron James, ammettendo: "Il mio idolo è Lebron James, sembra strano per un giocatore di calcio avere come idolo un giocatore di basket, non solo per il giocatore ma anche per la persona. Io sono lebroniano, tifo per la squadra in cui va lui... ho chiamato anche il mio cane Lebron! Ho letto la sua storia, so le difficoltà che ha avuto e lo stimo tantissimo come persona e come professionista, guardando lui ho avuto molti stimoli".

