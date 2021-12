Barella dopo il rosso con il Real: "Brutta reazione, ma anche Militao ha sbagliato"

L'Inter è in ansia e soprattutto in attesa di conoscere il verdetto riguardante la squalifica di Nicolò Barella, espulso nell'ultimo turno della fase a gironi di Champions League contro il Real Madrid.

L'interista ha pagato la scomposta reazione nei confronti del centrale madridista Eder Militao, punita con il secondo giallo - e conseguente rosso - da Felix Brych.

Ai microfoni di 'Sky Sport', il centrocampista in maglia numero 23 ha recitato il proverbiale 'mea culpa':

“È stata una brutta reazione, anche Militao ha sbagliato a spingermi contro i cartelloni. Potevamo evitare entrambi, io ho sbagliato a cadere in un tranello; chiedo scusa a tutti perché ho lasciato in dieci la squadra in una gara importante".

La partita del Bernabeu lascia comunque in eredità buone sensazioni in casa Inter:

"La partita col Real comunque ci lascia consapevolezza, siamo andati a Madrid a fare la partita e siamo stati condannati dagli episodi come il mio gol sbagliato davanti alla porta. Stava a noi mettere la gara in una determinata direzione, ci rimane la consapevolezza per il futuro”.

Il classe 1997 rimane in attesa di conoscere il verdetto del giudice sportivo per capire se potrà rientrare almeno per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions.