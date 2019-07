Barella, altro ribaltone: vuole l'Inter, lo ha confermato al suo agente

Nicolò Barella non ha cambiato idea e la sua prima preferenza è sempre l'Inter. La Roma non è al primo posto nella sua gerarchia.

Nicolò Barella ha ribadito in queste ultime ore al suo agente, Beltrami, che vuole andare all'. Questo è quanto riportato da 'Sky Sport', dolo l'accelerata della con il negli ultimi giorni.

Fino ad oggi pomeriggio vi abbiamo raccontato delle parole del presidente Giulini, che ha annunciato l'accordo con la Roma. Ma allo stesso tempo ha passato la palla alla decisione del centrocampista.

"L'11 giugno abbiamo raggiunto l'accordo con l'Inter sulla parte fissa. Però sono 20 giorni che non sentiamo l'Inter, non so se sia più interessata al ragazzo. Nel frattempo è arrivata una proposta della Roma ancora più importante e abbiamo chiuso con loro, siamo soddisfatti. Adesso Nicolò ha bisogno di un paio di giorni per decidere".

E la risposta di Barella è arrivata anche prima del previsto. Ha dato la sua parola all'Inter e ad Antonio Conte. Intanto, però, bisognerà vedere anche le mosse della dirigenza nerazzurra. Serve una spinta in più per convincere il Cagliari e Giulini.

La Roma resta in attesa ma guarda anche da altre parti, conscia del fatto che la pista potrebbe complicarsi. Per questo non smette di coltivare il terreno con la per Jordan Veretout: i giallorossi si sono spinti anche ad un'offerta di circa 3 milioni di euro al giocatore, come stipendio.