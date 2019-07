Barella all'Inter, Giulini non ci sta: offerto il rinnovo con clausola da 50 milioni

La Roma si è tirata fuori ma il Cagliari rilancia con Barella: raddoppio dell'ingaggio e clausola da 50 milioni. Ci sarebbe l'ok del giocatore.

Il non ci sta e prova a rilanciare su Nicolò Barella. Secondo 'L'Unione Sarda' infatti Giulini avrebbe stretto un patto col suo gioiello, patto che rischia di complicare parecchio i piani dell'.

Proprio ieri la , che aveva raggiunto un accordo col Cagliari, si è ufficialmente tirata fuori dalla corsa a Barella dopo che il giocatore ha confermato di preferire la destinazione Inter.

Marotta quindi, rimasto ormai senza concorrenza, sembrava destinato a chiudere l'operazione nei prossimi giorni ma ora come detto Giulini è pronto a rilanciare.

Il presidente del Cagliari avrebbe offerto a Barella il rinnovo con raddoppio dell'attuale ingaggio e clausola rescissoria da 50 milioni di euro, esattamente la cifra richiesta all'Inter per cedere subito il giocatore.

Barella dal canto suo ha dato una disponibilità di massima e sembra propenso ad accettare l'offerta di Giulini. In quel caso, ovviamente, la trattativa per l'Inter tornerebbe in salita.

I nerazzurri attualmente sono fermi all'offerta di 36 milioni di euro più 4 di bonus per un totale di 40. Dieci in meno della possibile clausola.