Barcola, Greenwood, David: chi sarà l’erede di Mbappé come capocannoniere della Ligue 1?

L’ala del Psg, l’attaccante del Marsiglia e la punta del Lille sono i più lanciati per vincere la classifica marcatori in Francia

Per la prima volta dopo 6 anni il titolo di capocannoniere in Francia non sarà vinto da Kylian Mbappé, ormai giocatore del Real Madrid. In questa edizione della Ligue 1 a giocarsi per ora la corona sono tre giocatori.

Il primo è il talento Bradley Barcola del Psg che guida la classifica con 10 gol; segue con 8 marcature Mason Greenwood, che si sta rilanciando nel Marsiglia di De Zerbi; subito dietro con 7 realizzazioni la punta del Lille Jonathan David. Chi tra questi tre può diventare l’erede di Mbappé sul trono dei bomber transalpini?

Ligue 1: quote e pronostici capocannoniere bet365 Sisal BetFlag Bradley Barcola (Psg) 3.00 2.25 2.50 Mason Greenwood (Olympique Marsiglia) 5.00 3.50 4.00 Jonathan David (Lille) 3.25 5.00 3.00

Le quote sono esatte al momento della pubblicazione e sono soggette a variazioni.

Barcola in ascesa: perché può farcela (e perché no)

Dopo essere emerso già nella stagione passata il talentuoso esterno classe 2002 scuola Lione si sta confermando anche quest’anno. Con l’addio di Mbappé il suo peso in termini di giocate e responsabilità offensive è aumentato e Barcola non si è certo tirato indietro realizzando, da ala sinistra, 10 gol in 12 partite, senza mai calciare un rigore.

La sua importanza nell’economia del gioco di Luis Enrique è ormai acclarata e i crismi del fuoriclasse ci sono tutti: considerando lo spessore complessivo del Psg tutto fa pensare che possa essere lui il capocannoniere, circostanza questa riconosciuta anche dai bookmaker.

Va però tenuto in considerazione anche il fatto che a breve il Paris ritroverà Gonçalo Ramos, che dovrebbe, salvo sorprese, prendere il posto da titolare al centro dell’attacco, in una squadra che comunque ha già tanti giocatori in grado di vedere la porta. Questo sul lungo termine potrebbe portare ad un calo in termini realizzativi del classe 2002.

Greenwood e David ci provano

Curioso il fatto che anche il secondo giocatore ad aver segnato più gol sino ad ora in Ligue 1 non sia (almeno nel suo utilizzo attuale) una punta. Nello scacchiere di De Zerbi l’ex promessa del Manchester United Mason Greenwood gioca da ala destra a piede “invertito” e in questa posizione ha segnato 8 gol di cui su 2 rigore.

La verve ritrovata e lo status di rigorista fanno si che questo bottino possa essere più alto ma vanno comunque monitorati gli sviluppi di un Marsiglia che dopo un inizio brillante sembra vivere una fase di tensione, resa evidente dallo sfogo post sconfitta con l’Auxerre di De Zerbi, che ha detto di essere pure pronto a dimettersi.

Dei tre giocatori a comandare la classifica cannonieri l’unica punta di ruolo è Jonathan David, attaccante canadese del Lille cercato da diverse big d’Europa, che l’anno prossimo sarà libero a parametro 0. Nelle ultime 2 stagioni il classe 2000 è stato sempre sul podio dei bomber: terzo con 24 gol nella stagione 22/23 e secondo a pari merito con Lacazette nel campionato scorso.

Quest’anno le reti segnate sino ad ora in Ligue 1 sono 7, di cui 2 su rigore: il canadese è la stella di un Lille inferiore nei singoli al Psg e non in senso assoluto più forte del Marsiglia, ma comunque ben organizzato e con gran carattere. In questo scenario David può trovare ancora la continuità necessaria, spinto anche dalla voglia di congedarsi al meglio dal suo club e dimostrare di poter giocare in realtà di vertice europee. Le sue chance non sono poi così ridotte, anzi.