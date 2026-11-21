Come vedere Barcellona-Villarreal con una VPN

Vuoi accedere al tuo consueto servizio di streaming con maggiore sicurezza, oppure da un’altra parte del mondo dove potresti incontrare restrizioni geografiche? È qui che può tornare utile una rete privata virtuale (VPN).

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. Scegli un fornitore affidabile di servizi VP e scarica l’applicazione sul tuo dispositivo (PC, cellulare, tablet). Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 13 22 nov 2026 - 08:00 Spotify Camp Nou

Il Barcellona ospita il Villarreal allo Spotify Camp Nou in una sfida di LaLiga tra la capolista e il Sottomarino giallo, che cerca di recuperare terreno sulla metà alta della classifica.

La squadra di Hansi Flick arriva a questa partita in un ottimo momento in campionato, dopo aver battuto l’Atletico Madrid in trasferta nell’ultimo turno. Il primo posto è frutto di un attacco prolifico, anche se le due sconfitte consecutive contro Real Madrid e Paris Saint-Germain all’inizio dell’autunno hanno ricordato quanto sia agguerrita la concorrenza ai vertici del calcio europeo.

Il Villarreal arriva al Camp Nou in una situazione più complicata. La pesante sconfitta per 6-0 contro il PSG in Champions League ha messo in luce vulnerabilità evidenti, ma la squadra di Inigo Perez ha reagito con un successo per 2-0 sul Getafe in LaLiga, ottenuto con una prestazione convincente. Contro la squadra più in forma del campionato dovrà mostrare tutta questa capacità di reazione.

Il bilancio dei precedenti tra i due club è tutt’altro che a senso unico e nelle ultime stagioni il Villarreal ha dimostrato di poter lasciare il Barcellona a mani vuote. Questa sfida ha prodotto risultati altalenanti e ci sono pochi motivi per aspettarsi un pomeriggio semplice per i padroni di casa.

Per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come vedere Barcellona-Villarreal in diretta, continua a leggere.

Le opzioni per vedere Barcellona-Villarreal in streaming sono elencate qui sotto. ExpressVPN è disponibile per i tifosi che hanno bisogno di accedere dall’estero a trasmissioni soggette a restrizioni geografiche nel proprio Paese.

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