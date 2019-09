Barcellona-Villarreal dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Barcellona ospita il Villarreal nella 6ª giornata infrasettimanale della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Ernesto Valverde cerca riscatto nella e ospita in casa il di Javier Calleja nella 6ª giornata infrasettimanale del massimo campionato spagnolo. I catalani sono ottavi in classifica con 7 punti e un cammino di 2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, fra cui l'ultima clamorosa sul campo del Granada, mentre il Sottomarino Giallo è 7° con una lunghezza di vantaggio sui rivali di giornata (2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta).

Segui Barcellona-Villarreal in diretta streaming su DAZN

Nei 38 precedenti fra le due formazioni nella Liga, i catalani conducono a livello statistico con 21 vittorie, 9 pareggi e 8 successi del Villarreal. Il tecnico blaugrana Ernesto Valverde, dal canto suo, ha perso soltanto 5 delle 22 gare disputate da allenatore in tutte le competizioni contro il Sottomarino Giallo.

Il fuoriclasse del Barcellona, Lionel Messi, ha contribuito alla marcatura di almeno un goal negli ultimi 6 confronti con il Villarreal (6 goal e un assist) e potrebbe disputare la sua 400ª partita da titolare nella Liga. 'La Pulce' diventerebbe così il 2° non spagnolo nella speciale classifica dietro soltanto al brasiliano ex Deportivo La Coruña Donato (415 gare da titolare nella Liga).

Nelle fila del Villarreal, invece, Santi Cazorla potrebbe disputare la sua 300ª partita ufficiale con il club in tutte le competizioni. Griezmann, Ansu Fati e Suarez sono i giocatori più prolifici della squadra catalana con 2 reti segnate a testa, mentre il bomber del Sottomarino Giallo, Gerard Moreno, è l'attuale 'Pichici' con 5 reti segnate nelle prime 5 gare del torneo In questa pagina tutte le informazioni su Barcellona-Villarreal: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BARCELLONA-VILLARREAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Barcellona-Villarreal

Barcellona-Villarreal Data: 24 settembre 2019

24 settembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO BARCELLONA-VILLARREAL

La partita Barcellona-Villarreal si disputerà la sera di martedì 24 settembre 2019 alle ore 21.00 nel palcoscenico dello Stadio Camp Nou di Barcellona. Il confronto, che sarà diretta dal basco Ricardo de Burgos Bengoetxea, sarà il 39° fra le due formazioni nel massimo campionato spagnolo.

La partita Barcellona-Villarreal sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv e su tutti i televisori collegando una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

I clienti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà affidata a Massimo Callegari.

Gli utenti DAZN potranno seguire la sfida Barcellona-Villarreal anche in diretta streaming sul proprio pc o su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece sarà necessario scaricare l'apposita app e successivamente avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto.

Al termine della gara, DAZN renderà disponibile gli highlights della stessa e l'evento integrale per la visione on demand.

Valverde ritrova fra i convocati Dembelé, ma il francese partirà probabilmente dalla panchina. Nel tridente, sulla destra, dopo aver ricevuto a Milano il premio The Best della Fifa, tornerà dal 1' il fuoriclasse argentino Lionel Messi, con Luis Suarez al centro ed uno fra Griezmann e il giovane Ansu Fati a sinistra. A centrocampo agiranno Arthur, Busquets e De Jong. Dubbio in difesa, dove saranno ancora indisponibili Umtiti e Jordi Alba. A sinistra infatti rischia Junior Firpo, con Valverde che potrebbe spostare su quella fascia Sergi Roberto. A destra agirà invece Semedo, con la coppia composta da Piqué e Lenglet al centro davanti al portiere Ter Stegen. Non convocato Rakitic, sempre più ai margini del progetto blaugrana.

Anche Javier Calleja dovrebbe puntare a livello tattico sul 4-3-3. Fra i pali ci sarà l'esperto Asenjo, davanti a lui la linea di difesa vedrà l'ex Raúl Albiol al centro accanto a Pau Torres e Rubén Peña e Quintillà esterni bassi. In mediana Iborra sarà il playmaker, con Zambo Anguissa e Santi Cazorla mezzali. Doppio ballottaggio, infine, nel tridente d'attacco, dove è sicuro del posto soltanto il bomber Gerard Moreno. A destra si contendono il posto Chukwueze e Moi Gomez, a sinistra Ontiveros e Toko Ekambi. Out per infortunio Mario Gaspar, alle prese con la lombalgia, Bruno Soriano e Alberto Moreno.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; Arthur, Busquets, De Jong; Messi, L. Suarez, Griezmann.

VILLARREAL (4-3-3): Asenjo; Rubén Peña, Raúl Albiol, Pau Torres, Quintillà; Zambo Anguissa, Iborra, Santi Cazorla; Moi Gomez, Gerard Moreno, Toko Ekambi.