Barcellona-Villarreal dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Barcellona sfida in casa il Villarreal nella 3ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BARCELLONA-VILLARREAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 27 settembre 2020

27 settembre 2020 Orario: 22.00

22.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Barcellona di Ronald Koeman debutta nella spagnola sfidando in casa il Villarreal di Unai Emery nella 3ª giornata. I catalani hanno dunque 2 partite da recuperare, mentre il Sottomarino Giallo si trova attualmente in 3ª posizione in classifica con 4 punti in 2 gare, per effetto del pareggio con l' e della vittoria ottenuta contro l' .

Le due squadre si sono affrontate per 40 volte nel massimo campionato spagnolo, con un bilancio favorevole ai blaugrana di 23 successi, 9 pareggi e 8 sconfitte. L'ultima vittoria del Villarreal in campionato con il Barcellona risale a 12 anni fa, quando il Sottomarino Giallo di Manuel Pellegrini violò il Camp Nou imponendosi 1-2 con i goal di Senna e Tomasson a vanificare la rete catalana di Xavi.

Da quel momento il Barcellona ha dominato il confronto, ottenendo un parziale di 14 vittorie e 6 pareggi in 20 confronti complessivi. Per i blaugrana sarà la prima gara senza Luis Suarez in rosa dopo 6 stagioni, con l'uruguayano trasferitosi all' .

Il bomber del Villarreal Gerard Moreno è al momento in vetta alla classifica marcatori della Liga con 2 reti, assieme ad altri 4 calciatori. In questa pagina tutte le informazioni su Barcellona-Villarreal: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BARCELLONA-VILLARREAL

Barcellona-Villarreal si giocherà la sera di domenica 27 settembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Camp Nou di Barcellona. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Guillermo Cuadra Fernández, è in programma alle ore 21.00. Sarà il 41 confronto fra le due formazioni nella Liga.

La sfida Barcellona-Villarreal sarà visibile in diretta su DAZN, che detiene i diritti di trasmissione della Liga spagnola in . La partita potrà essere seguita dai suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, mentre per gli altri televisori sarà sufficiente collegarli ad una console (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

I clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN potranno vedere la partita anche sul canale satellitare DAZN1, al numero 209 della piattaforma Sky. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

La telecronaca della gara sarà affidata a Stefano Borghi.

I clienti DAZN potranno seguire naturalmente Barcellona-Villarreal in diretta streaming anche su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita nel palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Una volta conclusa la gara, gli highlights e l'evento integrale saranno a disposizione degli utenti per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal vi permetterà di seguire Barcellona-Villarreal anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, infatti, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal e gli eventi salienti del match.

Quattro assenze per Ronald Koeman nella gara del debutto stagionale dei catalani. Non ci saranno infatti per infortunio il portiere Ter Stegen, gli attaccanti Braithwaite e Alex Collado, e il difensore francese Umtiti. Fra i pali toccherà dunque a Neto difendere la porta catalana. In difesa Sergi Roberto e Jordi Alba saranno i due terzini, con Piqué e Lenglet a comporre la coppia centrale. F. De Jong affiancherà Busquets in mediana, mentre in attacco Griezmann sarà il riferimento offensivo, con Messi, Coutinho e Ansu Fati trequartisti alle sue spalle.

Emery si affiderà al 4-4-2. Il dubbio principale riguarda la difesa, dove Albiol potrebbe giocare con una mascherina al naso nonostante la frattura: se non dovesse farcela è pronto Funes Mori ad affiancare l'altro centrale Pau Torres. Mario Gaspar ed Estupiñan dovrebbero essere invece i due terzini, con Asensio in porta. Davanti la coppia composta da Gerard Moreno e Paco Alcácer. In mezzo al campo giostreranno Coquelin e l'ex Dani Parejo, con il nigeriano Chukwueze e Moi Gómez a presidiare le due fasce. Ai box per infortunio il terzino Alberto Moreno, che si è rotto il crociato e ne avrà fino a marzo, Rubén Peña e Ramiro Guerra.

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, F. De Jong; Messi, Coutinho, Ansu Fati; Griezmann.

VILLARREAL (4-4-2): Asensio; Mario Gaspar, Funes Mori, Pau Torres, Estupiñan; Chukwueze, Coquelin, D. Parejo, Moi Gómez; Gerard Moreno, Paco Alcácer.