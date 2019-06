Barcellona, Van Gaal commenta l'arrivo di De Jong: "Avrebbe potuto scegliere meglio"

o ? Barcellona o PSG? Queste le domande, o meglio la domanda, che per mesi ha condizionato i pensieri di Frenkie De Jong. Grande protagonista della stagione dell', il centrocampista olandese sembrava a un passo dal firmare con i francesi quando ad annunciare improvvisamente il suo acquisto in una giornata di gennaio sono stati invece i catalani.

Un affare da 75 milioni di euro più 11 di bonus, con i blaugrana entusiasti di annunciare al mondo il pre-accordo stipulato con il giocatore, considerato uno dei migliori talenti in circolazione in questo momento.

Un colpo di mercato che non ha però messo tutti d'accordo. Lo dimostrano le dichiarazioni di Louis Van Gaal a 'Fox Sports', con l'ex tecnico olandese (ora in pensione) che ha infatti criticato la scelta fatta dal giovane connazionale.

" Avrebbe potuto scegliere meglio. Penso che per lui al Barcellona sarà difficile perchè dovrà confrontarsi con un ruolo diverso e competere con altri giocatori molto forti per essere titolare. Per lui è stata una fortuna che il Barcellona sia stato eliminato dalla perchè lo status del club è diverso ora e ci saranno altri giocatori".

Van Gaal, che l'ambiente del Barcellona lo conosce molto bene avendo allenato i catalani tra il 1997 e il 2000 e poi nuovamente nella stagione 2002/2003, fosse stato in De Jong avrebbe infatti scelto un club nel quale avrebbe potuto trovare spazio più facilmente. Scendere in campo con continuità a quell'età è infatti la cosa più importante.

"Credo che De Jong sia un ottimo giocatore così come lo sono Ivan Rakitic o Arturo Vidal, che volevo al quando lo allenavo cinque anni fa. Come giocatore bisogna scegliere un club dove si può giocare sempre e la domanda è se lui potrà farlo nel Barcellona. Dobbiamo aspettare per vederlo, lo spero per lui, perchè a quell'età si deve giocare ogni partita".