Barcellona, Valverde può saltare oggi: Pochettino, Setién e Gabi Milito in lizza

Secondo 'Mundo Deportivo', oggi ci sarà l'incontro decisivo tra Valverde e la dirigenza: l'allenatore può anche essere esonerato subito.

Sono ore calde e decisive per il futuro del ed in particolare di Ernesto Valverde. L'allenatore è ad un passo dall'esonero che, secondo 'Mundo Deportivo, potrebbe avvenire proprio oggi, in mattinata, dopo l'incontro con la dirigenza ed il presidenza Bartomeu.

Nel primo pomeriggio è poi in programma il vertice del consiglio di amministrazione, che potrebbe certificare proprio l'esonero di Valverde. Nella nottata c'è stato un lungo incontro tra i vertici della dirigenza catalana: Josep Maria Bartomeu, Javier Bordas, Carscar Grau, Eric Abidal e Ramon Planes.

Ma, se per giugno sembra ormai forte la candidatura di Xavi (che ha rifiutato il ruolo adesso, come subentrante), il Barcellona sta cercando quasi in modo disperato un nuovo allenatore per il presente della squadra.

I due candidati più caldi al momento sono Mauricio Pochettino, libero dopo l'addio al , e Quique Setién, libero anche lui dopo l'avventura terminata con il Betis. Da non escludere nemmeno una terza opzione che porta a Gabi Milito, attualmente tecnico dell'Estudiantes.

Tra questi in vantaggio c'è sicuramente Pochettino, che gode del parere favore di alcuni membri di spessore della dirigenza del Barcellona e anche dei senatori dello spogliatoio. Ma in questo caso dovrà essere eclissata la possibilità di una firma di Xavi a giugno, visto che Pochettino difficilmente firmerebbe solo per 5 mesi.

Nelle ultime ore si è spenta anche l'opzione relativa a Ronald Koeman, saldo nel ruolo di commissario tecnico della Nazionale Olandese.