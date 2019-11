Barcellona, Valverde in bilico: spuntano Gallardo e Ten Hag per la panchina

Valverde rischia sulla panchina del Barcellona, oltre a Koeman anche Gallardo e Ten Hag in corsa per guidare i blaugrana.

Il pareggio casalingo in contro lo Slavia Praga ha certificato un momento non brillantissimo per il , che nonostante il primato in campionato continua a non entusiasmare l'ambiente.

Secondo quanto riferisce il 'Mundo Deportivo', l'allenatore Valverde rischia l'esonero al crescere del malcontento tra i tifosi. I blaugrana avrebbero già individuato alcuni profili per la successione alla guida della squadra.

Negli ultimi giorni si è già parlato di Koeman come possibile candidato, ma nelle ultime ore sono spuntati altri due nomi: quello di Ten Hag, artefice della splendida cavalcata europea con l' , e quello di Marcelo Gallardo, che sta impressionando tutti alla guida del River Plate.

L'allenatore olandese potrebbe lasciare a fine stagione il suo attuale incarico sulla scia delle numerose offerte ricevute in questi mesi, mentre Gallardo è stato già incoronato da Guardiola come uno dei migliori al mondo. Lo stesso Pep ha dichiarato di non voler tornare a Barcellona sponsorizzando il collega argentino, che gode anche della simpatia di sua maestà Leo Messi.