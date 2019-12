Barcellona, Valverde attacca l'Inter su Vidal: "Loro sapranno cose che io non so"

Prosegue la telenovela che vede protagonista Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è l'oggetto del desiderio di Marotta, che ritroverebbe in lui quell'esperienza internazionale richiesta da Antonio Conte per il centrocampo dell' .

Ernesto Valverde, nella conferenza stampa prima della sfida del contro la , ha parlato anche delle voci di mercato che riguardano il trasferimento di Vidal all'Inter a gennaio. L'allenatore catalano ha espresso un duro attacco nei confronti della società milanese, accusandola di far trapelare voci infondate.

"Sono informazioni che non provengono da noi, ma dall'Inter. Loro sapranno cose che io non so..."