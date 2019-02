Barcellona-Valladolid: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Barcellona capolista ospita il Valladolid nella 24ª giornata della Liga: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Barcellona capolista di Ernesto Valverde sfida il Valladolid di Sergio nella 24ª giornata della Liga. I catalani guidano la graduatoria con 51 punti, frutto di 15 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, gli ospiti occupano il 15° posto con 6 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte.

Segui live e in esclusiva Barcellona-Valladolid su DAZN

Il fuoriclasse argentino Lionel Messi è il capocannoniere dei blaugrana e del campionato con 21 goal realizzati in 21 presenze, mentre gli attaccanti Oscar Plano ed Enes Unal sono i giocatori più prolifici dei biancoviola con 3 reti realizzate ciascuno. Il Barcellona è reduce da una vittoria e 2 pareggi consecutivi nelle ultime 3 giornate, il Valladolid invece ha collezionato una vittoria, una sconfitta e un pareggio nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA BARCELLONA-VALLADOLID

Barcellona-Valladolid si giocherà sabato 16 febbraio 2019 nel palcoscenico del Camp Nou di Barcellona. Il fischio d'inizio è in programma alle 20.45. Sarà l'86° confronto fra le due squadre nel massimo campionato spagnolo.

DOVE VEDERE BARCELLONA-VALLADOLID IN TV E STREAMING

La partita Barcellona-Valladolid, piatto forte del sabato della Liga, sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN su diversi dispositivi: fra questi, ad esempio, le smart tv compatibili, i pc, i tablet e gli smartphone. Ma per gli utenti sarà possibile vedere il match anche collegando a una tv un decoder Sky Q o una console PlayStation 4.

L'evento resterà disponibile per la visione on demand da parte di tifosi e appassionati, che dunque avranno modo di prendere visione dell'intera gara o soltanto degli highlights quando preferiranno.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-VALLADOLID

Valverde avrà fuori per infortunio il secondo portiere Cillessen, Arhur e Rafinha. In dubbio anche Umtiti, comunque vicino al recupero dai problemi al ginocchio, mentre è recuperato Dembelé, che riprenderà il suo posto nel tridente offensivo blaugrana assieme a Messi e Luis Suarez. A centrocampo Rakitic e Vidal agiranno da mezzali, con Busquets perno centrale davanti alla difesa. Quest'ultima vedrà Semedo terzino destro, con Jordi Alba a sinistra e Lenglet accanto a Piqué al centro.

Sergi schiererà i biancoviola con il 4-3-3. Non saranno della gara lo squalificato attaccante Oscar Plano e gli infortunati Hervías e Luismi, ma anche Alcaraz resta in dubbio per alcuni fastidi muscolari. Davanti al portiere Jordi Masip, Antoñito potrebbe essere preferito a capitan Moyano come terzino destro, con Nacho Martínez a sinistra e Kilo Olivas e Calero a comporre la coppia centrale. Sulla mediana Anuar rileverebbe Alcaraz nel ruolo di mezzala destra se quest'ultimo non dovesse farcela, mentre Borja Fernandez e Michel completerebbero il reparto. In attacco Keko e Toni Villa agiranno da esterni alti ai lati della punta centrale Sergi Guardiola.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, L. Suarez, Dembelé.

VALLADOLID (4-3-3): Jordi Masip; Antoñito, Kiko Olivas, Calero, Nacho Martínez; Alcaraz, Borja Fernandez, Michel; Keko, Sergi Guardiola, Toni Villa.