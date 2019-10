Barcellona-Valladolid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Barcellona sfida il Valladolid nell'11ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Ernesto Valverde, dopo aver saltato l'ultimo turno di campionato per il rinvio del Clasico col per motivi di sicurezza, riprende il suo cammino nella affrontando in casa il Valladolid di Sergio nell'11ª giornata.

Segui Barcellona-Valladolid in diretta streaming su DAZN

Negli 86 precedenti fra le due formazioni nel massimo campionato spagnolo i blaugrana dominano sul piano statistico con 56 vittorie, 16 pareggi e 14 successi dei biancoviola. I catalani sono secondi in classifica con , e , a quota 19 punti, frutto di 6 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, il Valladolid è ottavo assieme all'Osasuna con 14 punti e un cammino di 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte.

Il Barcellona ha collezionato 4 vittorie consecutive nelle ultime 4 gare giocate in campionato, ma anche i biancoviola attraversano un buon momento e sono reduci da 2 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 4 giornate.

Luis Suarez con 5 reti è il miglior marcatore dei catalani nella Liga, mentre Óscar Plano e Sergi Guardiola si dividono lo scettro di bomber dei biancoviola con 3 goal realizzati fino a questo momento. In questa pagina tutte le informazioni su Barcellona-Valladolid: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BARCELLONA-VALLADOLID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Barcellona-Valladolid

Barcellona-Valladolid Data: 29 ottobre 2019

29 ottobre 2019 Orario: 21.15

21.15 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO BARCELLONA-VALLADOLID

Barcellona-Valladolid si disputerà la sera di martedì 29 ottobre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Camp Nou di Barcellona. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Alberola Rojas, è previsto per le ore 21.15. Sarà l'87° confronto nella Liga fra le due formazioni.

La sfida Barcellona-Valladolid sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la gara in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà affidata a Massimo Callegari.

Gli utenti DAZN potranno vedere Barcellona-Valladolid in diretta streaming anche su dispositivi mobili come tablet e smartphone e sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso bisognerà scaricare la app e in seguito avviarla e selezionare l'evento dal ricco palinsesto, nel secondo invece sarà sufficiente collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma.

Al termine del match, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Valverde ha pochi dubbi per quanto riguarda la formazione titolare dei catalani con i soli Dembelé e Umtiti indisponibili rispettivamente per squalifica e infortunio. Nel tridente d'attacco partiranno regolarmente dal 1' Messi e Luis Suarez, mentre non è da escludere l'inserimento del giovane talento Ansu Fati al posto di Griezmann. A centrocampo Vidal è favorito su Arthur per il ruolo di mezzala destra, con Busquets metronomo e De Jong mezzala sinistra. Davanti a Ter Stegen difesa scolpita con, andando da destra verso sinistra, Semedo, Piqué, Lenglet e Jordi Alba.

Il tecnico dei biancoviola Sergio punterà su un classico 4-4-2. Di punta agiranno i due bomber Óscar Plano e Sergi Guardiola. In mediana Pedro Porro e De Frutos saranno le due ali, mentre Alcaraz affiancherà Míchel in mezzo. Fra i pali ci sarà Jordi Masip, in difesa Antoñito e Nacho Martínez agiranno da esterni bassi, mentre Kiko Oliva e Salisu comporranno la coppia centrale. Indisponibile per infortunio in attacco Sandro, in dubbio per problemi fisici anche Javi Sánchez.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Vidal, Busquets, F. De Jong; Messi, L. Suarez, Griezmann.

VALLADOLID (4-4-2): Jordi Masip; Antoñito, Kiko Olivas, Salisu, Nacho Martínez; Pedro Porro, Alcaraz, Míchel, De Frutos; Óscar Plano, Sergi Guardiola.