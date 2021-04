Barcellona-Valladolid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Barcellona ospita il Valladolid per mettere ulteriore pressione all'Atletico. Tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

BARCELLONA-VALLADOLID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Barcellona-Valladolid

Barcellona-Valladolid Data: 5 aprile 2021

5 aprile 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, torna anche la Liga. Il Barcellona sfida il Valladolid al Camp Nou per mettere ulteriore pressione all'Atletico Madrid, che comanda sempre la Liga ma con un vantaggio sempre più ridotto sulla formazione di Koeman.

Il Barcellona sta vivendo un momento di forma ottimo: nonostante l'eliminazione dagli ottavi di finale di Champions League per mano del Paris Saint-Germain, i catalani hanno vinto 6 delle ultime 7 partite tra tutte le competizioni, centrando la qualificazione alla finalissima della Coppa del Re e avvicinandosi al primo posto dell'Atletico.

Anche il Valladolid non perde da parecchio tempo: da 4 partite, per la precisione. In questo arco di tempo ha raccolto 3 pareggi e una vittoria, bottino che gli sta permettendo di tenersi fuori dalla zona retrocessione. Anche se nell'ultima sfida prima della sosta è stato raggiunto al 94' da un goal del portiere del Siviglia Bono.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Barcellona-Valladolid: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO BARCELLONA-VALLADOLID

Barcellona-Valladolid, posticipo del lunedì della ventinovesima giornata di Liga, si giocherà al Camp Nou nella serata del 5 aprile: il calcio d'inizio tra la squadra di Ronald Koeman e quella di Sergio Gonzalez è in programma alle ore 21.

Barcellona-Valladolid sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, che detiene i diritti della Liga. Gli abbonati potranno seguirla tramite una moderna smart tv, collegandosi con l'app presente, oppure utilizzando una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), o ancora con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Non ci sarà invece la trasmissione su DAZN1, canale numero 209 di Sky.

Gli abbonati a DAZN potranno seguire Barcellona-Valladolid in diretta streaming esclusiva collegandosi al sito della piattaforma oppure scaricando l'app. In entrambi i casi basterà essere muniti di un dispositivo come pc, tablet o smartphone.

Dopo il fischio finale di Barcellona-Valladolid, saranno disponibili on demand sia gli highlights che la partita integrale.

Il Barcellona conferma il 3-4-3 che così tante soddisfazioni e punti ha portato nell'ultimo periodo. De Jong confermato al centro della difesa assieme a Mingueza e Lenglet, con Dest e Jordi Alba esterni a tutta fascia. Tridente con Dembélé accanto a Messi e Griezmann.

Anche Sergio Gonzalez, allenatore del Valladolid, spera di confermare quasi in toto l'undici visto nelle ultime uscite. Assenti sicuri il portiere Roberto e il centrale Joaquin Fernandez, positivi al Covid-19, e lo squalificato Orellana. In difesa c'è l'ex genoano El Yamiq, in mezzo al campo Roque Mesa, coppia d'attacco formata da Weissmann e Sergi Guardiola.

BARCELLONA (3-4-3): Ter Stegen; Mingueza, de Jong, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Messi, Dembélé, Griezmann. All. Koeman

VALLADOLID (4-4-2): Jordi Masip; Janko, Bruno, El Yamiq, Olaza; Oscar Plano, Roque Mesa, Alcaraz, Pablo Hervias; Sergi Guardiola, Weissmann. All. Sergio