Barcellona-Valencia: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Barcellona capolista ospita il Valencia nella 22ª giornata della Liga: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Barcellona capolista di Ernesto Valverde ospita il Valencia di Marcelino nella 22ª giornata della Liga. I catalani guidano la classifica con 49 punti, frutto di 15 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, gli ospiti sono settimi con 29 punti e un cammino di 6 vittorie, 11 pareggi e 4 sconfitte.

Segui live e in esclusiva Barcellona-Valencia su DAZN. Attiva subito il tuo mese gratis

Il fuoriclasse Lionel Messi è il capocannoniere dei catalani e del campionato con 19 goal realizzati in 19 presenze, mentre il centrocampista Dani Parejo è il giocatore più prolifico della squadra di Marcelino nel torneo con 5 reti segnate in 19 partite giocate. Il Barcellona è reduce da 8 vittorie consecutive, il Valencia invece ha collezionato un pareggio e 2 vittorie consecutive nelle ultime 3 giornate.

QUANDO SI GIOCA BARCELLONA-VALENCIA

Barcellona-Valencia si giocherà sabato 2 febbraio 2019 alle ore 18.30 al Camp Nou di Barcellona. Sarà il 168° confronto fra le due squadre nel massimo campionato spagnolo.

DOVE VEDERE BARCELLONA-VALENCIA IN TV E STREAMING

La partita Barcellona-Valencia sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-VALENCIA

Valverde potrà schierare praticamente la miglior formazione, con le uniche eccezioni del lungodegente Umtiti in difesa, ancora out per infortunio, e di Busquets, squalificato, a centrocampo. Al posto di quest'ultimo sarà utilizzato da mediano Rakitic, con Vidal mezzala destra e Arthur mezzala sinistra, mentre in difesa al posto del francese ci sarà ancora una volta Lenglet, che affiancherà Piqué. Per il resto saranno ancora indisponibili Rafinha e Dembelé. In attacco con Messi e Luis Suarez giocherà Coutinho.

Marcelino avrà fuori per infortunio Kondogbia a centrocampo e il portoghese Guedes in attacco, mentre in difesa Diakhaby dovrà scontare una squalifica di 3 turni dopo la battaglia di Copa del Rey contro il Getafe. Al suo posto al centro accanto a Garay ci sarà Gabriel Paulista. A centrocampo Soler e il russo Cheryshev saranno gli esterni, con Coquelin e Parejo intermedi. Davanti il tandem offensivo sarà composto da Rodrigo e Santi Mina.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Vidal, Rakitic, Arthur; Messi, L. Suarez, Coutinho.

VALENCIA (4-4-2): Neto; Piccini, Garay, Gabriel Paulista, Gayà; C. Soler, Coquelin, Dani Parejo, Cheryshev; Rodrigo, Santi Mina.