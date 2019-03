Coppa del Re, la finale Barcellona-Valencia premia Murillo: l'ex ha già vinto prima di giocare

Jeison Murillo è già certo di mettersi al collo la medaglia di vincitore della Coppa del Re: ha giocato la competizione con entrambe le finaliste.

Ieri sera la vittoria del Valencia sul Betis per 1-0 ha fatto festeggiare tutti i tifosi del club allenato da Marcelino, compresi giocatori, staff e dirigenza. Il club si giocherà la finale di Coppa del Re contro il Barcellona. Ma c'era qualcuno ancora più felice: Jeison Murillo, l'ex centrale del Valencia ora in prestito al Barcellona. Che, ancora prima di giocare la finale, è già certo di aver vinto il trofeo.

Il centrale colombiano ex Inter è passato proprio da 'Los Che' ai blaugrana nella scorsa sessione di mercato invernale in prestito con obbligo di riscatto.

L'articolo prosegue qui sotto

Già prima di lasciare il club che lo ha acquistato proprio dai nerazzurri, aveva giocato una partita di Coppa del Re, il sedicesimo di finale di andata contro l'Ebro. Dopo l'arrivo in Catalogna, invece, ha giocato entrambe le partite degli ottavi di finale con il Levante.

Il colombiano, avendo preso parte alla Coppa del Re con entrambe le società ed essendo ancora di proprietà del Valencia, soltanto in prestito al Barcellona, si metterà in ogni caso al collo la medaglia di vincitore, con settimane di anticipo rispetto alla data in cui si giocherà la finale.

Per Murillo è inoltre il primo trofeo vinto nella propria carriera. Vinto, peraltro, nel modo probabilmente più unico e incredibile possibile.