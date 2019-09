Barcellona-Valencia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Barcellona ospita il Valencia nella 4ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove seguire la partita in tv e streaming.

Il di Ernesto Valverde ospita il fresco di cambio d'allenatore, con la nomina ufficiale di Albert Celades come successore di Marcelino. I catalani non sono partiti bene nella nuova stagione e occupano al momento l'8° posto con 4 punti conquistati nelle prime 3 giornate, frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Decimi con lo stesso numero di punti i pipistrelli, che proveranno a lasciarsi alle spalle una settimana difficile.

Il grande acquisto estivo Antoine Griezmann è il miglior marcatore del Barcellona con 2 goal realizzati, gli stessi che ha messo a segno anche Dani Parejo, uomo simbolo del centrocampo e giocatore più prolifico del Valencia.

Le statistiche sorridono ampiamente ai padroni di casa, che hanno perso appena 2 delle ultime 24 gare disputate contro il Valencia nella spagnola. Tutti e 2 i k.o. tuttavia sono arrivati al Camp Nou: un 2-3 nel febbraio del 2014 e un 1-2 nel marzo del 2016. In questa pagina tutte le informazioni su Barcellona-Valencia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BARCELLONA-VALENCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Barcellona-Valencia

Barcellona-Valencia Data: 14 settembre 2019

14 settembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO BARCELLONA-VALENCIA

La partita Barcellona-Valencia si disputerà la sera di sabato 14 settembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Camp Nou di Barcellona. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 21.00. L'arbitro della gara sarà il signor José Maria Sánchez Martínez. Le due formazioni si confronteranno per la 169ª volta nel massimo campionato spagnolo.

Problemi di formazione per Valverde a causa di alcuni infortuni pesanti: salteranno sicuramente la sfida con il Valencia il portiere Neto per la frattura allo scafoide e Dembelé per la lesione al bicipite femorale che lo terrà lontano dai campi per un mese, ma sono a forte rischio anche Messi, che ha lavorato a parte negli ultimi giorni e non ha ancora ben recuperato dai problemi fisici, e Umtiti, che ha rimediato una contusione al piede destro. In difesa a destra potrebbe essere arretrato Sergi Roberto, con Piqué e Lenglet a comporre la coppia centrale e Jordi Alba a sinistra. A metà campo Arthur e De Jong agiranno da mezzali ai lati di Busquets, mentre permangono dei dubbi in attacco. Sono sicuri del posto il giovane Carles Pérez e Griezmann, mentre le fatiche transoceaniche di Suarez potrebbero indurre il tecnico blaugrana ad affidarsi al baby Ansu Fati, gioiello della Masia.

Da decifrare quella che sarà la formazione scelta dal nuovo tecnico del Valencia Albert Celades. Gli ospiti dovrebbero comunque giocare al Camp Nou con il 4-4-2, e in attacco dovrebbe vedersi Rodrigo in coppia con Gameiro. Dubbi a centrocampo, dove Coquelin è in vantaggio su Kondogbia ma potrebbe essere scalzato dal francese. In difesa Wass e Gayá saranno probabilmente i due terzini, con l'argentino Garay e il brasiliano Gabriel Paulista centrali davanti al grande ex dell'incontro Cillessen.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Arthur, Busquets, De Jong; Carles Pérez, L. Suarez, Griezmann.

VALENCIA (4-4-2): Cillessen; Wass, Garay, Gabriel Paulista, Gayá; Ferrán Torres, Dani Parejo, Coquelin, Guedes; Gameiro, Rodrigo.