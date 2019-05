Barcellona-Valencia dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Barcellona e Valencia si affrontano nella finale di Copa del Rey 2018-19: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Ernesto Valverde sfida il di Marcelino nella finale della 2018-19. I catalani puntano al 'Doblete' dopo aver conquistato la vittoria nella spagnola, e in caso di successo porterebbero in bacheca il terzo titolo stagionale, avendo vinto anche la Supercoppa di contro il il 12 agosto 2018.

La squadra catalana ha eliminato nel suo cammino verso la finale il Cultural Leonesa nei sedicesimi, il agli ottavi, il Siviglia ai quarti e in semifinale gli storici rivali del . Il Valencia invece è arrivato a contendere ai campioni di Spagna il trofeo dopo aver superato il Deportivo Ebro ai sedicesimi, lo Gijón agli ottavi, il ai quarti e il Betis in semifinale.

Valverde ha in dubbio Suarez e Dembelé, che anche nel caso in cui fossero recuperati, partirebbero probabilmente dalla panchina. Malcom e Coutinho saranno quindi con ogni probabilità i partner di Messi nel tridente blaugrana, con Sergi Roberto favorito su Semedo per il ruolo di terzino destro. Marcelino dovrebbe puntare in avanti su Gameiro in coppia con Rodrigo, mentre a centrocampo potrebbe esserci spazio dal 1' per il francese Kondogbia. In questa pagina tutte le informazioni su Barcellona-Valencia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BARCELLONA-VALENCIA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Barcellona-Valencia DATA 25 maggio 2019, 21.00 DOVE Estadio Benito Villamarin, Siviglia ARBITRO Undiano Mallenco TV DAZN, Nove STREAMING DAZN, DPlay.com

ORARIO BARCELLONA-VALENCIA

Barcellona-Valencia si disputerà la sera di sabato 25 maggio 2019 allo Stadio Camp Nou di Barcellona con fischio d'inizio previsto per le ore 21.00.

DAZN trasmetterà in diretta la finale di Copa del Rey Barcellona-Valencia, con telecronaca affidata a Stefano Borghi e il commento tecnico di Massimo Donati. La partita sarà visibile anche nelle moderne smart- compatibili con la app e sui televisori collegati a un decoder Sky Q o ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), o ancora, a dispositivi quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

La partita sarà inoltre trasmessa in diretta in chiaro da Nove, sul canale 9 del digitale terrestre.

Oltre che in tv, gli utenti DAZN potranno seguire la sfida Barcellona-Valencia in diretta streaming anche sui loro pc, tablet e smartphone. Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta streaming anche su DPlay.com, il servizio di streaming video di Discovery .

BARCELLONA-VALENCIA IN DIRETTA SU GOAL

Goal darà la possibilità di seguire la finale di Copa del Rey, Barcellona-Valencia, anche in diretta testuale. Collegandosi al sito, i lettori avranno gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, a iniziare dal prepartita fino al fischio finale. Fin dalla mattina, inoltre, troveranno sul portale tutte le notizie sulla partita.

Problemi di formazione per Valverde, che non sa se potrà disporre di Suarez e Dembelé per la sfida di Siviglia. Le due punte, anche se dovessero recuperare all'ultimo, partiranno probabilmente dalla panchina, a vantaggio di Coutinho e Malcom, che affiancheranno Messi nel tridente. A centrocampo Busquets dirigerà le operazioni in regia, mentre Rakitic e Vidal saranno le due mezzali. In difesa a destra Sergi Roberto è in vantaggio su Semedo, con Jordi Alba a sinistra e Piqué e Lenglet formeranno la coppia centrale. Fra i pali ci sarà spazio per il dodicesimo Cillessen.

Marcelino punterà sul 4-4-2. In attacco potrebbe toccare a Gameiro (in vantaggio su Santi Mina) affiancare Rodrigo. A centrocampo Soler e Guedes presidieranno le due fasce, mentre in mezzo agiranno Parejo e il recuperato Kondogbia, che potrebbe essere preferito a Coquelin. In difesa, davanti al portiere Domenech, Wass e Gaya saranno i due esterni bassi, con Gabriel Paulista e Garay a comporre la coppia centrale.

BARCELLONA (4-3-3): Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Coutinho, Messi, Malcom.

VALENCIA (4-4-2): Domenech; Wass, Gabriel Paulista, Garay, Gaya; Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes; Rodrigo, Gameiro.