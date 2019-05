Barcellona, i tifosi del Liverpool chiedono la squalifica di Messi per un pugno a Fabinho

Finale di a rischio per Lionel Messi? L'ipotesi è clamorosa ma realistica, almeno stando alla petizione lanciata su 'change.org' da un tifoso del dopo l'andata della semifinale contro il .

Il tifoso in questione infatti accusa Messi di avere colpito con un pugno Fabinho nel finale della gara vinta dal Barcellona per 3-0 proprio con doppietta dell'argentino.

Il tutto peraltro sarebbe avvenuto poco prima della splendida punizione calciata da Messi e che ha di fatto quasi chiuso il discorso qualificazione.

Messi's shithousery is next level. Seems to go under the radar. pic.twitter.com/y1C6TiZyxK