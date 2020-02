Barcellona, svelata la nuova maglia 2020-21: spunta il giallo tra le strisce

Un ritorno al passato con un pizzico di novità, svelata la nuova maglia del per la prossima stagione 2020-21: tornano le strisce al posto degli scacchi, ma spunta un nuovissimo colore giallo tra il rosso e il blu.

Secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', la nuova divisa è già stata presentata ai giocatori, che avrebbero anche posato le prime foto con tanto di apprezzamento per il nuovo stile. Strisce più larghe separate da contorni gialli: è questa la nuova idea di Nike, sponsort tecnico dei catalani ormai da anni.

👕| All jerseys from FC Barcelona for the next season 2020/21

– Which one do you like the most? 🤔 pic.twitter.com/DxZ6NdaEjb