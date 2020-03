Barcellona su Telles, il Porto ora apre: contratto in scadenza nel 2021

L'ex terzino dell'Inter non rinnova col Porto che ora potrebbe decidere di metterlo sul mercato. Tra le squadre interessate c'è anche il Barcellona.

All' è stata una meteora, tra qualche mese però Alex Telles potrebbe prendersi una grande rivincita vestendo addirittura la maglia del .

I blaugrana d'altronde seguono da tempo l'esponenziale crescita del terzino brasiliano al , ma i Dragoes finora hanno sempre ritenuto Telles assolutamente incedibile valutandolo addirittura 40 milioni di euro.

Status che secondo 'Sport' potrebbe cambiare la prossima estate, dato che Telles ha rifiutato qualsiasi offerta per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021.

Altre squadre

Ecco perché adesso il Porto rischia seriamente di perdere Telles a costo zero e sarebbe pronto a valutare la cessione immediata del terzino.

Il Barcellona, peraltro, non è l'unica squadra interessata. Il nome di Telles infatti era stato accostato pure al e alla .

Come detto però l'esperienza italiana di Telles non è stata certo positiva, anzi. Trasferitosi all'Inter nel 2015, il brasiliano è rimasto in nerazzurro solo una stagione collezionando 22 presenze.

Quest'anno invece Telles è definitivamente esploso col Porto: 40 presenze, 10 goal e 9 assist. Abbastanza per risvegliere l'interesse del Barcellona.