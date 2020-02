Il Barcellona su Lautaro Martinez, Abidal: "Prendere lui e Neymar non è impossibile"

La sessione invernale di calciomercato si è appena conclusa, ma è già arrivato il momento di pensare a quella estiva. Tutti i club stanno già programmando le mosse per la stagione che verrà e lo stesso discorso vale ovviamente anche per il .

Il direttore sportivo del club blaugrana, Eric Abidal, parlando a Mundo Deportivo ha svelato qual è la linea guida che seguirà.

Tra i nomi accostati da tempo a quello del Barcellona c’è anche quello di Lautaro Martinez.

“Ad oggi non ho idea del budget a disposizione. Devo solo svolgere il mio lavoro, anticipare le decisioni, essere consapevole di cosa sta accadendo negli altri club e da lì provare a convincere i giocatori. Questo è quello che devo fare adesso, se poi mi diranno che dal punto di vista finanziario si può fare, lo faremo, altrimenti proveremo a prendere altro”.

Abidal non ha nascosto il fatto che il profilo dell’attaccante dell’ gli piaccia.

Il direttore sportivo del Barcellona ha aperto all’arrivo di Lautaro Martinez, ma anche al ritorno di Neymar.

“Dipende dalla pianificazione, dai passaporti, da varie cose. Quello che conta è l’aspetto sportivo: l’obiettivo è quello di avere una squadra più forte la prossima estate per raggiungere i nostri obiettivi. Avere giocatori di talento come Lautaro e Neymar sarebbe positivo per il club”.