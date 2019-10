Barcellona, spogliatoio preoccupato: "Così non vinceremo la Champions"

Dopo la vittoria contro lo Slavia Praga, arrivata con molte difficoltà, c'è stato un duro confronto nello spogliatoio del Barcellona.

Il periodo in casa non è dei migliori, nonostante il primo posto nella appena agguantato ed la vittoria in contro lo Slavia Praga di mercoledì. I giocatori blaugrana si sono sentiti insicuri contro i cecoslovacchi e, secondo quanto riportato da 'Marca', avrebbero avuto una discussione nello spogliatoio.

Secondo le fonti spagnole, i senatori dello spogliatoio blaugrana avrebbero avuto un confronto costruttivo di squadra per dare una svolta alla stagione. Le incertezze e le paure che sono emerse durante la sfida europea con lo Slavia Praga, avrebbero ricordato a Messi e compagni le sensazioni avute durante i black-out contro e negli scorsi anni. E allora la vecchia guardia ha voluto mettere subito in chiaro le cose.

"Se giochiamo in questo modo non vinceremo la Champions League".

La mancanza di reazione dopo il goal subito dai cecoslovacchi ha preoccupato molto i senatori del Barcellona e l'immagine di Messi che guarda Valverde in cerca di risposte è quella che rappresenta meglio il momento psicologico dei catalani. Il confronto avvenuto nello spogliatoio dell' 'Eden Arena', allora, può essere uno snodo fondamentale per la stagione blaugrana: se in questo modo i giocatori del Barcellona sono riusciti a trovare maggiore compattezza ed a scacciare i fantasmi delle rimonte passate, allora questa può essere un'annata trionfale per Messi e compagni.

La consapevolezza dei catalani che ci sia bisogno di un ulteriore salto di qualità per essere pronti alle ben più ardue sfide che li attendono dopo i gironi di Champions League, è certamente un ottimo segnale e la volontà di allenarsi con maggiore dedizione, espressa nell'allenamento odierno, è indicativa in tal senso. La stagione del Barca passa tutta da qui, dalla compattezza di uno spogliatoio che negli ultimi anni è parso sgretolarsi dopo le prime difficoltà.