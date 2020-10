Barcellona-Siviglia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Barcellona ospita il Siviglia nel big match della quinta giornata di Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BARCELLONA-SIVIGLIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 4 ottobre 2020

4 ottobre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Barcellona di sua maestà Messi sfida il Siviglia nella quinta giornata di all'interno delle mura amiche del Camp Nou.

La squadra blaugrana ha iniziato il proprio cammino in campionato con la netta vittoria per 4-0 sul firmata dal talento cristallino di Ansu Fati, stella esplosa nel corso della passata stagione e stabilmente aggregata alla prima squadra.

Ottima partenza anche per il Siviglia, che dopo aver vinto l' ai danni dell' è ripartita in Liga con la vittoria in rimonta sul campo del Cadice. Subito a segno il nuovo arrivo Rakitic, che ha chiuso i giochi nel finale.

Entrambe le squadre hanno iniziato il proprio campionato in ritardo dopo aver giocato le fasi finali delle coppe europee nella passata stagione: attualmente in testa alla classifica figurano , , e Villarreal con 7 punti.

In questa pagina tutte le informazioni su Barcellona-Siviglia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BARCELLONA-SIVIGLIA

Barcellona-Siviglia, sfida valida per la quinta giornata di Liga, si giocherà domenica 4 ottobre 2020 al Camp Nou di Barcellona. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 21:00.

Barcellona-Siviglia sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da DAZN. Sarà quindi visibile su tutte le smart tv compatibili con la app, oppure collegando il proprio televisore ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), o ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti di DAZN con abbonamento a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Essendo trasmessa da DAZN, la super sfida tra Barcellona e Siviglia sarà visibile in diretta su tutti i dispositivi come pc, notebook, smartphone e tablet. Nei primi due casi sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, in alternativa basterà utilizzare l’apposita app per sistemi Android e iOS.

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Roberto, Pique, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong; Messi, Coutinho, Fati; Griezmann.

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Navas, Gomez, Diego Carlos, Acuna; Torres, Gudelj, Rakitic; Suso, de Jong, Ocampos.