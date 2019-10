Italia-Germania legends dove vederla: Sky o Rai? Canale tv e diretta streaming

A Fürth scendono in campo le leggende di Italia e Germania: tutto sulla partita amichevole, dai giocatori a dove vederla in tv e streaming.

- Legends è un evento amarcord che attira su di sé gli occhi di tanti appassionati di calcio. Un 'revival' di partite storiche, di finali e semifinali emozionanti, con protagonisti che hanno scritto la storia del calcio europeo.

A Fürth sarà una serata unica, con 17 campioni del mondo in campo (13 dell'Italia, 4 della Germania) e tantissimi grandi nomi, guidati in panchina da due icone: Antonio Cabrini per l'Italia, Berti Vogts per la Germania.

In campo ci sono 14 finali disputate, 8 titoli mondiali e 4 europei: un vero e proprio gran galà del calcio, nonché una rivalità unica che si rinnova, in un progetto di solidarietà.

I precedenti dicono Italia: 16 vittorie contro le 9 della Germania, con 14 pareggi. Questa non finirà nella storia della partita, ma farà rivivere la rivalità ancora una volta.

In questa pagina tutte le informazioni su Italia-Germania legends: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ITALIA-GERMANIA LEGENDS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Italia-Germania Legends

Italia-Germania Legends Data: 7 ottobre 2019

7 ottobre 2019 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: SkyGo

ORARIO ITALIA-GERMANIA LEGENDS

Italia-Germania Legends è in programma lunedì 7 ottobre 2019 a Fürth, in Germania, allo Sportpark Ronhof. Calcio d'inizio fissato per le ore 18.00.

La sfida tra le leggende dell'Italia e della Germania sarà visibile in esclusiva in tv su Sky. I canali di riferimento per vedere il match sono Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 del digitale) e Sky Sport Football (203 del satellite).

sarà visibile in attraverso, la piattaforma riservata agli abbonati Sky. Basterà scaricare l'applicazione di SkyGo sul proprio pc, tablet e smartphone per poter seguire in streaming la gara tra le leggende italiane e tedesche. Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani e Marco Cattaneo.

ITALIA - Portieri: Marco Amelia, Angelo Peruzzi; Difensori: Federico Balzaretti, Fabio Cannavaro, Fabio Grosso, Christian Panucci, Moreno Torricelli, Pietro Vierchowood, Cristian Zaccardo, Gianluca Zambrotta; Centrocampisti: Massimo Ambrosini, Bruno Conti, Luigi Di Biagio, Angelo Di Livio, Stefano Fiore, Gennaro Gattuso, Giuliano Giannichedda, Simone Perrotta, Andrea Pirlo, Damiano Tommasi; Attaccanti: Fabrizio Ravanelli, Salvatore Schillaci, Luca Toni, Francesco Totti.

GERMANIA - Portieri: Perry Bräutigam, Roman Weidenfeller; Difensori: Thomas Berthold, Guido Buchwald, Thomas Helmer, Marko Rehmer, Philipp Wollscheid; Centrocampisti: Torsten Frings, Jens Nowotny, David Odonkor, Piotr Trochowski; Attaccanti: Gerald Asamoah, Maurizio Gaudino, Ulf Kirsten, Jürgen Klinsmann, Oliver Neuville, Alexander Zickler.