Barcellona-Siviglia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Barcellona sfida il Siviglia nel big match dell'8ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Ernesto Valverde sfida il di Julen Lopetegui nel big match dell'8ª giornata della . I catalani, che in settimana hanno superato l' in , sono partiti male in campionato e al momento occupano il 4° posto con 13 punti, a pari merito proprio con gli andalusi e con la e un distacco di 5 punti dai rivali del , che guidano la classifica e hanno una partita in più avendo giocato sabato pomeriggio.

Identico anche il cammino fatto dalle 2 squadre, con 4 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. Nei 150 precedenti fra le due squadre nel massimo campionato spagnolo, i blaugrana sono ampiamente in vantaggio con 82 vittorie, 36 successi del Siviglia e 32 pareggi.

Gli andalusi hanno vinto soltanto uno degli ultimi 24 confronti nella Liga contro il Barcellona, collezionando 19 sconfitte e 5 pareggi. I catalani inoltre hanno perso solamente una volta nelle ultime 58 gare disputate al Camp Nou (3-4 con il Real Madrid nel novembre 2018), con 48 vittorie e 9 pareggi.

Il Siviglia è la vittima preferita di Messi, che ha segnato in carriera 36 goal agli andalusi in tutte le competizioni, di cui 21 al Camp Nou, mentre Munir El Haddadi ha trovato 2 volte la via del goal nelle 3 sfide disputate contro il Barcellona, ma sempre quando giocava con il .

Antoine Griezmann e Luis Suárez sono i migliori marcatori del Barcellona con 3 goal, mentre nel Siviglia Joan Jordán, Ocampos, Nolito e Franco Vazquez sono i giocatori più prolifici avendo realizzato tutti 2 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Barcellona-Siviglia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BARCELLONA-SIVIGLIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Barcellona-Siviglia

Barcellona-Siviglia Data: 6 ottobre 2019

6 ottobre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO BARCELLONA-SIVIGLIA

Barcellona-Siviglia si disputerà la sera di domenica 6 ottobre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Camp Nou di Barcellona. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Antonio Mateu Lahoz, è previsto per le ore 21.00. Sarà il 151° confronto fra le due formazioni nel massimo campionato spagnolo.

Il big match dell'8ª giornata della Liga, Barcellona-Siviglia, sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o ad un dispositivo Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Barcellona-Siviglia sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN con un abbonamento Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche grazie all'applicazione presente sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà affidata a Stefano Borghi, che sarà supportato dal commento tecnico di Federico Balzaretti.

Gli utenti DAZN avranno anche la possibilità di vedere Barcellona-Siviglia in diretta streaming sul proprio pc o tablet, collegandosi alla pagina ufficiale dell'applicazione, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno disponibili per la visione on demand.

Valverde, reduce dalla vittoria in Champions League contro l'Inter, dovrà fare a meno degli infortunati Umtiti e Junior Firpo, e dello squalificato Lenglet. Fra i pali ci sarà Ter Stegen, in difesa i terzini dovrebbero essere Semedo a destra e Sergi Roberto a sinistra, visto che Jordi Alba è di nuovo disponibile ma non può essere al meglio. Al centro ci sarà spazio per Todibo accanto a Piqué. A centrocampo Vidal contende ad Arthur il posto da mezzala destra, mentre in regia agirà Busquets, con Frenkie De Jong mezzala sinistra. In attacco con Luis Suárez e Griezmann si rivedrà anche in campionato dal 1' Lionel Messi.

Anche Lopetegui punterà sul 4-3-3. In attacco Luuk De Jong sarà il centravanti, con Ocampos e Nolito esterni offensivi ai suoi lati. Dubbio a centrocampo, dove Joan Jordán e Oliver Torres si contendono il posto di mezzala sinistra. Fernando sarà il regista, con l'ex interista Banega mezzala destra. In difesa l'esperto Jesus Navas e l'ex Real Madrid Reguilón saranno i due esterni bassi, con Diego Carlos e Carriço a comporre la coppia centrale. Fra i pali ci sarà Vaclik.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Todibo, Sergi Roberto; Arthur, Busquets, F. De Jong; Messi, L. Suárez, Griezmann.

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik; Jesus Navas, Diego Carlos, Carriço, Reguilón; Banega, Fernando, Joan Jordán; Ocampos, L. De Jong, Nolito.