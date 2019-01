Barcellona-Siviglia 6-1: blaugrana in semifinale di Coppa del Re

Il Barcellona rimonta il Siviglia dopo il ko dell'andata: 6-1 con protagonista Coutinho (doppietta). Catalani in semifinale di Coppa del Re.

La sconfitta dell'andata al 'Sanchez Pizjuan' (0-2) aveva lasciato poche speranze di qualificazione al Barcellona, autore di una grandiosa rimonta davanti al proprio pubblico: Siviglia eliminato dalla Coppa del Re con un 6-1 caratterizzato da mille emozioni e capovolgimenti di fronte in serie.

Valverde non rinuncia al trio delle meraviglie Suarez-Messi-Coutinho, tra i pali fiducia a Cillessen. Machin si affida a Sarabia ed André Silva in avanti, con l'ex interista Banega a guidare il centrocampo.

La prima rete dell'incontro arriva su calcio di rigore concesso ai padroni di casa per fallo di Promes su Messi: dal dischetto si presenta Coutinho che indovina l'angolo alla destra di Soriano. Gli andalusi hanno l'opportunità di pareggiare, sempre su penalty, assegnato per una spinta di Piqué a Roque Mesa: dagli undici metri va Banega, Cillessen si supera e respinge senza far complimenti.

Scampato il pericolo, il Barcellona ristabilisce la parità tra andata e ritorno: suggerimento verticale di Arthur per Rakitic che beffa Soriano con un leggero tocco, tanto basta per trovare la rete. A inizio ripresa, l'uno-due micidiale dei blaugrana: Coutinho fa doppietta con un colpo di testa preciso, un minuto dopo è il turno di Sergi Roberto che di destro supera il portiere avversario, ben servito da Messi.

Ma il match del 'Camp Nou' ha ancora qualcos'altro da raccontare: Arana riapre improvvisamente il discorso qualificazione con un gran tiro, chiuso definitivamente nei minuti conclusivi da Suarez e Messi, per il 6-1 che certifica la qualificazione dei ragazzi di Valverde.